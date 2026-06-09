F.F.O演唱會倒數！鈞嘉練新招缺氧差點昏倒 預告唱跳前輩神祕助陣

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F.F.O團員小新（前排左）、加藤（中）、至琦（前排右）、勝銘（後排左起）、彥旭、俊希和鈞嘉分享，距離演唱會剩下不到1個月的心情。量籽計畫提供

從《原子少年2》奪冠出道的男團F.F.O，將於7月5日在Legacy TERA舉辦首場專場演唱會「F.F.One Way Ticket－FarFarLand」。距離演出剩下不到一個月，7位成員鈞嘉、俊希、小新、彥旭、勝銘、至琦及加藤琉士全力投入排練，同時也宣布將在演唱會上帶來新歌首唱，並預告將有1位唱跳實力兼具的神秘前輩擔任演唱會嘉賓助陣。

隨著演唱會進入最後倒數，團員們排練強度也持續升高。團長勝銘日前因高強度排練一度重感冒失聲，目前鼻音仍相當明顯，但仍堅持帶領團員完成所有訓練。

鈞嘉向俊希學新招差點缺氧昏倒 加藤飲控突消失狂瘦6公斤

除了高壓排練外，排練室也發生不少驚險插曲。鈞嘉透露自己近期向俊希學習「水瓶呼吸法」訓練氣息，沒沒想到回家練習時差點出事，他坦言：「我練到一半突然頭超暈，感覺快缺氧昏倒。」俊希解釋，練到有點缺氧是正常的，這是在訓練氣息和肌肉協調性。

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此外，團員們也積極進行體態管理，先前立下目標要練出手臂線條的至琦坦言目前仍不滿意成果；小新則成功從52公斤增重至58公斤，距離目標只差最後一步。

勝銘（左起）、鈞嘉和俊希分享演唱會SOLO亮點。量籽計畫提供

加藤則是走完全相反的瘦身路線，在短時間內成功減重6公斤，彥旭笑說：「以前排練完我、小新和加藤都會一起去吃宵夜，現在加藤排練一結束就直接消失，原來是在偷偷飲控。」

首次挑戰個人SOLO舞台 彥旭放話流汗就脫外套

談到這次演唱會亮點，至琦透露整場演出將以故事線串聯，每首歌都有不同意義。首次挑戰個人SOLO舞台，團員們各自祭出秘密武器，鈞嘉預告個人舞台有特別邀請神秘嘉賓共同演出；小新坦言這次獨自表演壓力不小，花了很多時間練習溫柔曲風。

勝銘除了帶來自創曲，更預告將打造充滿戀愛感的浪漫氛圍；俊希也準備了全新風格的自創曲。 彥旭更自信喊話：「我的舞台沒看到一定會後悔！」並透露自己因為很容易流汗，說不定表演到一半就把外套脫掉了，可能會有手臂爆青筋的熱血畫面。

加藤（左起）、至琦、彥旭和小新分享專場演唱會亮點。量籽計畫提供

加藤則搶先爆料當天還有許多從未公開過的隱藏才藝。面對演唱會倒數，俊希坦言自己其實有些焦慮，不是因為票房，而是覺得舞台準備很久，如果有空位會覺得很可惜，呼籲粉絲一起到現場見證。



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