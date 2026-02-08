F.F.O與ARKis聯手3/1前進高雄辦見面會 首加碼A區看彩排超狂福利

【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】人氣團體F.F.O與ARKis聯手釋開春震撼彈，宣佈3/1登陸高雄「後台 Backstage Live」舉辦【The Uncharted Realm】見面會。這不僅是兩大男團首度南下高雄合體，更是 F.F.O 的鈞嘉與 ARKis 的東翰兩位「高雄之子」榮耀返鄉的圓夢舞台。為了這場開年見面會，男孩們在緊湊的過年假期前搶先大方分享「紅包運用計畫」，除了有人要拿紅包繳學費、有人想加碼孝親，更爆出過年當莊家「錢發著發著就沒了」的搞笑回憶。這場充滿家鄉味與新春喜氣的演出，2/10晚間七點拓元售票搶先開賣兩場聯動套票，2/11則開放單場購票。

首度來到港都開唱，F.F.O成員們心情顯得既興奮又感性。身為「在地囡仔」的鈞嘉難掩期待地表示：「超級開心！可以回到我的老家表演，我很期待讓高雄的朋友看到我的成長。」他回憶起上次演出最難忘的事，莫過於和俊希首次公開演唱自創曲。俊希也點頭認同，直言創作帶來的成就感無可取代，並預告：「這次也準備了不一樣的表演，要跟大家見面！」而暖男至琦則心繫遠距離的粉絲，他感性地說：「終於可以滿足那些因為距離看不到我們的人，上次跟台下互動很深刻，希望這次也能感受南部的熱情！」展現出對南台灣樂迷的滿滿誠意。

▲F.F.O（上排左：至琦、彥旭、鈞嘉、俊希；下排左：勝銘、小新、加藤琉士（FU Entertainment X DJB提供）

ARKis成員們同樣對南部活動展現火熱鬥志，隊友們異口同聲地期待新歌首演，但雁凱卻有個幽默的小願望：「南部的活動比較不常去，心情非常火熱，但上次最印象深刻的是『鬼臉大作戰』，希望這次不會再有了！」惹得眾人哄堂大笑。同樣是高雄人的東翰則坦言回鄉演出是「近鄉情怯」的喜悅，他表示：「回到家鄉真的很高興，但也同步有點緊張，這次我會帶來更好的表演給大家！」Alex 也感性補充，希望能補足北場遺憾，與中南部的粉絲度過美好時光，展現兩團合力攻佔南台灣的決心。

提到即將到來的農曆假期，男孩們回歸大孩子本色，滿口「過年經」。F.F.O的加藤笑說要跟台灣朋友打牌度過；同團的彥旭則打算出國玩，但也懷念地說：「阿嬤煮的菜我都喜歡，但也因此變胖不少，如果今年刮刮樂中獎會捐公益！」，ARKis 的彫秦則是刮刮樂專業戶，自爆去年中了兩千塊，今年要繼續挑戰。而同屬ARKis的 Mikey 最期待的是放鞭炮與家鄉味，他直呼：「好久沒吃到阿嬤的菜了！」ARKis 的李定則分享了令人哭笑不得的回憶：「過年會跟長輩孩子們玩小遊戲，但往年到後面都是變成我當莊家，錢發著發著就沒了！」生動描繪出兩團成員們私下親民逗趣的一面。

2025對兩團來說是個豐收年，男孩們也準備好回饋家人。F.F.O勝銘感性地說：「這路以來謝謝爸媽栽培，這次想包紅包給他們驚喜，但爸媽應該還是會給我紅包，哈哈哈哈！」，還在就學的小新則非常務實，笑稱紅包是「繳學費的錢」。ARKis的Vin認為包紅包是分享喜氣，甚至會發給來訪的朋友，紅包錢則會投資在自己身上；而崇峻則展現了成熟的一面：「20歲後就開始包紅包，出道一年了，今年想包個比以往大一點的，不只是金額，而是希望家人知道我把他們的付出放在心上。」。

這場見面會採取「實名制」購票，更推出超誘人的「The Uncharted Realm套票」，除了離場擊掌與小卡，A區歌迷更有機會參與團體合照、觀看彩排，甚至抽中藝人拍立得，此外套票更享有隨機升級「隱藏版簽名雙人小卡」的驚喜福利。本次購票採電腦自動配位，主辦單位特別規劃兩階段售票：2/10晚上7點首波開賣「雙場套票」，讓想一網打盡F.F.O與ARKis演出的鐵粉先行搶購；2/11下午1點則接力開放「單場票券」販售。

【活動資訊：The Uncharted Realm with F.F.O & ARKis】

活動日期： 2026.03.01 (Sun) 14:00 (F.F.O) / 18:00 (ARKis)

活動地點： 後台 Backstage Live（高雄市苓雅區海邊路 15-3 號）

售票時間： 2026.02.10 (Tue) 19:00 – 2026.02.11 (Wed) 13:00

售票系統： 拓元售票系統 (實名制、電腦自動配位)