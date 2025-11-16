F.F.O迎出道1年！至琦笑曝想當「加班吃泡麵」的上班族

男團選秀節目《原子少年2》冠軍團F.F.O由鈞嘉、俊希、小新、彥旭、勝銘、加藤琉士、至琦組成，出道將滿1年的他們，將在12月6日於CLAPPER STUDIO舉辦「2025 F.F.O Hey, Backpack Fanmeeting in Taipei」粉絲見面會，並結合「上班族」的主題，讓平均年齡18歲的他們，提早體驗長大後的生活，屆時也將首唱即將發行的全新單曲。聊到若將來真的成為上班族，團內年僅15歲的至琦，則笑稱因為對食物有選擇障礙，「想當加班吃泡麵的上班族」。

F.F.O彥旭（左起）、至琦、勝銘、加藤、小新、鈞嘉、俊希出道將滿1年。（圖／FU Entertainment、DJB提供）

平均年齡18歲的F.F.O，成員從15歲到20歲，雖然僅有5歲的年齡差距，但若以上學的年級作為區分，年齡最小的至琦才國三，年齡最大的鈞嘉已經是大學生。聊起如果當上班族，哪個職業最適合自己？鈞嘉因為很會社交，喜歡交朋友，所以自認很適合當公關；俊希則因為很會笑臉迎人，選擇當櫃檯接待人員；小新喜歡做菜，所以想當餐廳服務生；勝銘愛穿搭，心中有當服飾店老闆的夢想；加藤琉士精通日文、中文、英文，想當語言老師；彥旭先前曾在學校幫忙處理行政庶務，認為自己也蠻適合做行政的。

至琦則天馬行空笑說想當加班吃泡麵的上班族，「因為我有選擇障礙，常常一件事情要考慮很久，再加上我很喜歡吃泡麵。」天馬行空的答案笑翻其他成員。

至琦笑稱因為對食物有選擇障礙，若將來真的成為上班族，「想加班吃泡麵」。（圖／翻攝自F.F.O IG）

F.F.O將舉辦粉絲見面會。（圖／FU Entertainment、DJB提供）

另外，現職為學生兼藝人的F.F.O成員們，上次前往日本工作時，小新被公認是工作狂，他帶了一個可以伸長鏡頭的攝影機，瘋狂幫其他成員拍照，就算連吃飯也要拍，他也預告之後會將剪好的影片公開給大家看。

被問到若不當藝人，想做什麼樣的工作？鈞嘉表示想當很厲害的化妝師，但在他心裡，藝人是非常夢幻的職業，尤其當偶像，真正成為偶像之後，才知道背後要付出非常多的努力，跟花很多的時間練習，才能在台上看起來毫不費力。

經過將近1整年的磨練，成員加藤琉士被大家公認越來越像大人，年紀最大的鈞嘉表示「有時候還會照顧我，我都覺得他是我的哥哥」，彥旭也爆料加藤琉士在練習的時候很嚴肅，也會幫助大家調整歌曲跟舞蹈，完全不像一個16歲的小孩。隊長勝銘也認為加藤琉士長大很多，「他會找我一起規劃排練時間以及內容，成長了不少。」對此，加藤琉士說「覺得有時候跟大家開會的時候要自己能分清楚工作跟私底下的分別，有時候想法也要成熟也要學會怎麼去了解別人的想法。」

鈞嘉跟小新則是被其他成員形容為比較長不大的小朋友，而在小新眼裡，已經唸大學的鈞嘉甚至還像個高中生。小新則是常捉弄大家，很像可愛的小朋友。

出道1年也慢慢成為新人們的前輩，俊希說「經過1年的磨練，一開始很害怕的事情，現在也可以很穩定的去面對，而且會用更高的標準要求自己，讓自己變得更好」，勝銘則表示「基本的唱歌跳舞以及舞台魅力是必備的，成為前輩後，我自己是屬於和藹可親以及熱血前輩，會想要跟他們一起合作創造新的作品」。

而關於粉絲們敲碗已久的新歌，F.F.O將帶著新歌再見面會上首唱，希望和一路一起成長、探索未知的Backpack（粉絲暱稱）們，一起感受到青春又青澀的時光，主唱俊希更透露，新歌對「唱功」的要求，比起過往的歌曲將更上一層樓，希望到時候大家都會喜歡。

