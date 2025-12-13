F.F.O「大開mic」唱跳展現「冠軍實力」 為新北耶誕城首度表演1曲

F.F.O俊希兩年前在台下當觀眾，現在在台上表演。翻攝 TVBS NEWS YouTube

萬眾矚目的「2025新北歡樂耶誕城巨星演唱會」首日於今（13日）晚間在新北市政府市民廣場盛大登場。首日以「音浪狂潮」為主題，儘管下雨，現場仍有許多粉絲到場提前歡慶耶誕，為年底最熱門的節慶活動拉開最華麗的序幕。

F.F.O唱跳實力獲讚賞 獻上耶誕祝福

由選秀節目《原子少年2》中脫穎而出的冠軍團F.F.O，將本次新北耶誕演唱會視為展現實力的重要舞台。他們以最新單曲〈你那麼可愛〉作為開場，在雨中展現「大開mic」的實力，成員們邊唱邊跳，歌聲清晰響亮，不愧是經過高規格選秀認證的冠軍團體。

廣告 廣告

成員小新在台上分享心路歷程，透露兩年前他還在台下看著前輩們表演，此話一出，立刻引發團員們的共鳴，俊希聽完幽默回應：「你也在這裡？啊我也在這裡耶！」另一名成員彥旭也默契接話：「我也在這裡耶。」俊希接著感性表示，當時看到學長站在台上，朋友曾對他說：「會不會有天你就站在臺上？」他謙虛回答：「你想太多了。」沒想到如今夢想實現，「結果今天就站在這裡，真的太開心了，真的很感謝新北耶誕城的邀請。」發言完畢後，全員齊聲送上對所有歌迷的聖誕祝福。緊接著帶來了他們的第一次表演的曲目〈管不住自己〉，將現場熱情推向新高。

F.F.O成員至琦。翻攝 TVBS NEWS YouTube

演唱會首日陣容堅強 金曲歌王壓軸登場

本次「音浪狂潮」主題之夜，卡司陣容可謂星光熠熠。除了率先出場點燃氣氛的人氣樂團麋先生，以及展現超強唱跳實力的冠軍男團F.F.O之外，還有多組高人氣歌手輪番上陣。包括性感女神安心亞帶來火辣舞台，讓現場尖叫聲不斷；新生代偶像男團Ozone展現青春魅力，嗨翻全場；小樂吳思賢、芒果醬等實力派歌手和樂團也接力獻唱。最後則由金曲歌王韋禮安擔任壓軸嘉賓，他以多首膾炙人口的歌曲為演唱會首日劃下感性且完美的句點。

新北耶誕城F.F.O表演。翻攝 TVBS NEWS YouTube

主持群幽默掌握全場 連兩日陪伴觀眾

本次新北耶誕城巨星演唱會由專業主持人陣容接力引導。連續兩日的演唱會皆由藝人陳漢典、Dora 謝雨芝、以及曾子余共同擔任主持。三位主持人默契十足，在介紹藝人環節中不時穿插幽默互動，不僅讓表演流程順暢進行，更為整場活動增添了許多歡樂氣氛。主辦單位提醒，明日（14日）將由動力火車、告五人等堅強卡司繼續帶來第二天的精彩演出，邀請民眾鎖定轉播或把握機會前往現場同樂。



回到原文

更多鏡報報導

木木看《棒棒堂》長大「合作偶像」超興奮 被爆「腦波弱」會跟著失控

李珠珢12月神隱0公開行程 富邦回應曝真相

「第八節自由課」不上被記曠課？ 校園灰色地帶「搜書包、禁外食」全是爭議