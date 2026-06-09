「F.F.O」開唱倒數2鮮肉出事 勝銘失聲！鈞嘉操到缺氧

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「F.F.O」小新（前排左起）、加藤、至琦、勝銘（後排左起）、彥旭、俊希和鈞嘉分享為演唱會準備的心情。量籽計畫提供



《原子少年2》冠軍男團「F.F.O」7月5日將在Legacy TERA舉辦首場專場演唱會「F.F.One Way Ticket－FarFarLand」，沒想到距離演出剩下不到1個月，團長勝銘日前因高強度排練一度重感冒失聲，目前鼻音仍相當明顯；鈞嘉則透露近期向俊希學習「水瓶呼吸法」訓練氣息，沒想到回家練習時差點出事，「我練到一半突然頭超暈，感覺快缺氧昏倒」。俊希解釋：「其實練到有點缺氧是正常的，這是在訓練氣息和肌肉協調性。」

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談到演唱會亮點，「F.F.O」預告將有1位唱跳實力兼具的神祕前輩擔任嘉賓，至琦透露將以故事線串聯，「會像是我們7個人帶著Backpack（粉絲名）一起前往FarFarLand遊樂園，每首歌都有不同意義」。

彥旭透露正積極進行體態管理，「可能會有手臂爆青筋的畫面，因為我很容易流汗，說不定表演到一半就把外套脫掉了」。先前放話要練出手臂線條的至琦坦言目前仍不滿意成果；小新則成功從52增重至58公斤；加藤則在短時間內減重6公斤，彥旭笑說：「以前排練完我、小新和加藤都會一起去吃宵夜，現在加藤排練一結束就直接消失，原來是在偷偷飲控。」

俊希坦言其實有些焦慮，「不是因為票房，而是覺得這場演出真的很特別，每個舞台都準備很久，如果有空位會覺得很可惜」。加藤搶先爆料，當天除新歌首唱外，還有許多從未公開過的隱藏才藝，希望帶給粉絲驚喜。

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