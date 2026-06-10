F1新加坡站卡司公布掀熱潮 新手友善 KKday運動賽事旅遊新入口
【緯來新聞網】 隨著F1 新加坡站(Singapore Grand Prix)將陸續公布2026年的表演陣容，帶動全球關注再度升溫。另外本月份FIFA世界盃賽事如火如荼開打，不僅是國際指標性賽事，更逐漸成為結合娛樂、文化與旅遊的跨界體驗。KKday今日公布平台觀察數據：過去三年間，平台運動旅遊相關搜尋量成長65，運動賽事相關商品年均成長約40，海外運動賽事門票銷售更是成長三倍以上。數字背後是一個正在改變的消費習慣，台灣與亞太旅客愈來愈以賽事時程作為旅遊計畫的出發點。而本月份KKday不僅僅提供運動賽事優惠折扣，還有加碼抽100萬旅遊金的活動，6月正是規劃出遊的好時機！
F1新加坡夜間賽，KKday為您提供宿與門票。（圖／ KKday提供）
KKday自三年前開始積極布局運動旅遊，已陸續上架多元賽事產品，涵蓋NBA、MLB、日本職棒及FIFA足球賽事等，並延伸至F1全球門票。同時也持續拓展台灣在地賽事，包括CPBL味全龍主場門票等，逐步建立橫跨海內外的運動旅遊商品版圖。平台內數據顯示，近三年運動賽事相關商品搜尋量成長約65，運動旅遊相關商品年成長率達40，海外賽事商品占比已提升至整體旅遊商品約18，近三年門票銷售成長三倍以上，顯示運動賽事逐漸成為旅遊市場的重要組成。
過去，旅客是先選定目的地，再去找有什麼活動。現在愈來愈多人是先看好哪場比賽、哪個賽季，再決定去哪裡、住哪裡。這個決策順序的轉換，對旅遊供應鏈的影響遠比表面上看起來深遠，它改變了需求預測的時間軸、產品設計的邏輯，也改變了OTA平台在整個旅遊鏈中的定位。而近期FIFA、世界貿易組織（WTO）與OpenEconomics的聯合研究預估，2026年FIFA世界盃將帶動801億美元的全球產出，北美三個主辦國的旅遊GDP預計分別成長2.1至6.4（WTTC，2026年）。
F1新加坡站已陸續公布表演陣容。（圖／ KKday提供）
KKday平台數據同步呈現兩個明確訊號：
一、超過五成購票旅客會在賽事前後延伸安排2至5天城市行程，帶動住宿、餐飲與景點的連帶消費，賽事門票只是旅遊消費鏈的入口，不是終點。
二、運動旅遊的客群正在從核心球迷向主流旅客擴散，追求沉浸式體驗的一般旅客佔比持續提升，市場滲透率加速拓寬。
即便市場需求強勁，海外運動賽事對亞洲旅客來說仍有明顯的參與障礙：境外票務系統的語言問題、購票流程繁瑣、賽事資訊與旅遊服務無法整合，都是常見的痛點。KKday的切入點，正是將這些原本分散的環節：票務、住宿、行程規劃、目的地資訊等，整合進一個中文介面的單一平台，降低從「想去」到「真的去」之間的摩擦成本。
NBA紐約尼克隊主場，KKday全球賽事陣容。（圖／ KKday提供）
KKday CEO 陳明明表示，全球運動產業正快速轉型，從過去以轉播與現場觀賽為主，逐步走向結合娛樂、內容與旅遊的跨界體驗。「運動賽事是帶動城市觀光與跨境旅遊的重要引擎。隨著影視內容與數位平台推動，越來越多旅客從『觀看』走向『參與』，這也成為運動旅遊持續成長的關鍵動能。我們也會盡力去優化體驗感，符合賽事觀眾的便利性來提高參與度。未來也還有更多創新的合作能發展在台灣本土！」
KKday全球市場總經理陳葦如則指出，台灣旅客近年旅遊行為出現明顯轉變：「越來越多消費者會以F1、MLB、NBA或日本職棒等賽事作為行程核心，延伸安排住宿與城市探索。」他進一步補充，年輕族群參與比例提升，且單人或小型團體觀賽旅遊增加，甚至已有部分旅客一年規劃多場海外賽事行程，顯示運動旅遊正逐步走向日常化與生活化。
MLB休士頓太空人主場，KKday全球賽事陣容。（圖／ KKday提供）
目前針對新加坡站F1賽事，KKday也推出門票+飯店、豪華VIP款待套餐、單日或三日票等多元套組，讓民眾有更方便的一站式滿足所有需求。本月份即將開打的FIFA，KKday平台也都買得到！KKday未來將持續深化運動旅遊布局，並與海內外賽事單位及產業夥伴合作，優化從購票到現場觀賽的整體體驗，打造更完整的一站式運動旅遊服務。六月份更有全球運動賽事商品滿4,000元享95折、最高折500元優惠，還加碼抽100萬旅遊金，非常適合規劃F1、MLB、FIFA等海外賽事旅遊！
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