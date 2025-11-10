F1賽「場邊辣妹淚崩」竟是郭書瑤！「從豪經艙降格廉航」原因曝光

娛樂中心／綜合報導

女星郭書瑤自廣告素人出身，近年專注演戲，作品如《志氣》、《未來媽媽》、《通靈少女》都獲得好評。不過她2024年赴中國錄節目期間，卻被爆出積欠大樓管理費、撕毀公告等爭議，一度重挫形象。近日她正式加盟「混血兒娛樂」，成為玖壹壹成員春風的同門師妹。郭書瑤透露，半年前正值人生低潮，合約到期也讓她相當迷惘，於是致電向好友春風傾吐，沒想到對方聽完立刻說：「妳來我們公司，我會照顧妳。」讓她十分感動。如今走出風波，她與閨蜜鍾瑶近期前往新加坡旅行，追星行程滿檔，不但看了GD演唱會，也近距離捕捉到心儀的F1車手身影，激動落淚。只是兩人也鬧出包，出發當天錯過班機，被迫重買機票，從豪經艙瞬間「轉降」廉航。

廣告 廣告









新加坡F1賽「場邊辣妹淚崩」竟是郭書瑤！「從豪經艙降格廉航」原因曝光

郭書瑤（右圖右）與閨蜜鍾瑶（左圖）近期前往新加坡旅行，卻因錯過原本的班機，改訂廉價航空。（圖／翻攝自IG@yaokuo）









郭書瑤與閨蜜鍾瑶近期前往新加坡旅行，追星行程滿檔，不但看了GD演唱會，也近距離捕捉到心儀的F1車手身影，激動落淚。兩人從去年就開始規劃這趟旅程，把許多第一次都留給彼此。沒想到臨行前因鍾瑶估錯叫車時間，兩人硬生生錯過原本的班機，只好立刻改訂廉價航空。鍾瑶當場急得不停彎腰致歉，所幸最後仍順利抵達新加坡，成功趕上GD的場次。兩人也安排觀看F1賽事。郭書瑤坦言，看著車手承受龐大壓力，不禁鼻酸落淚，但聽到車手一年收入可高達20億元時，又忍不住打趣說：「那好像沒那麼辛苦，把眼淚擦乾，他們錢好多哦。」鍾瑶同樣激動到爆哭，直呼追了偶像多年，終於親眼見到本人，內心感動難以言喻。





新加坡F1賽「場邊辣妹淚崩」竟是郭書瑤！「從豪經艙降格廉航」原因曝光

郭書瑤坦言，看著車手承受龐大壓力，不禁鼻酸落淚，但聽到車手一年收入可高達20億元時，又忍不住打趣說：「那好像沒那麼辛苦，把眼淚擦乾，他們錢好多哦。」（圖／翻攝自IG@yaokuo）









事實上，郭書瑤挺過管理費風波，日前正式簽入「混血兒娛樂」，成為玖壹壹成員春風的同門。她7日出席記者會時坦言，半年前正值人生低潮，加上原合約屆滿讓她相當迷惘，於是撥電話向春風求助，對方聽完立刻回覆：「妳就來我們公司，我會挺妳。」談到低潮時刻，郭書瑤一度紅了眼眶。她說自己不是會拿輿論說事的人，但非常感謝春風在困惑時拉她一把，「他讓我知道下一步該怎麼走。」她也向公司創辦人蕭豐謖（阿弟）致謝，笑稱自己帶著「不好看的履歷」前來，但阿弟仍願意接納，「發生問題就處理、就解決，沒什麼好怕的。」讓她感覺被支持、被接住。

















原文出處：新加坡F1賽「場邊辣妹淚崩」竟是郭書瑤！「從豪經艙降格廉航」原因曝光

更多民視新聞報導

謝侑芯猝逝後onlyfans「突上傳3段大尺影片」！真相曝光

爆移植僧人心臟「李連杰穿人造皮」被抓包！公開不老祕訣真面目超震撼

太子集團「肉林趴」出口海量正妹！副手誇「台灣妹最讚」淫亂內幕曝

