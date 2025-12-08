F1／諾里斯2分之差終結維斯塔潘4連霸 奪2025世界冠軍

一級方程式賽車（F1）2025年賽季在阿布達比迎來最終章，麥拉倫26歲車手蘭多·諾里斯（Lando Norris）排名第3完賽，以總積分2分之差，擊敗4連霸的紅牛維斯塔潘（Max Verstappen）封王登頂，奪得2025車手世界冠軍。

今年的世界冠軍直到最終站阿布達比大獎賽才分出高下，開賽前除了諾里斯之外，他的隊友奧斯卡·皮亞斯特里（Oscar Piastri）和挑戰5連霸的紅牛維斯塔潘，都還有搶奪世界冠軍頭銜的機會，賽前諾里斯總積分408分、維斯塔潘396分、皮亞斯特里392分。

下半季一路追擊的維斯塔潘，在前一日排位賽強勢搶下桿位，諾里斯則拿下P2、皮亞斯特里P3。7日正賽起跑，維斯塔潘全力衝刺保持領先，皮亞斯特里則超越隊友取得第2，但總積分排在第一的諾里斯，只要守住第3、站上頒獎台就能守住世界冠軍寶座，最終他如願完成使命。

衝線完賽後，諾里斯在無線電中情緒激動落淚，向團隊、家人致謝，站上頒獎台時，他也數度留下甜美的淚水。最終諾里斯以總積分423分，擊敗維斯塔潘的421分和皮亞斯特里的410分，摘下生涯首座世界車手冠軍，成為F1史上第35位世界冠軍車手，也是麥拉倫自2008年漢米爾頓（Lewis Hamilton）奪冠後，再度有車手封王登頂。

責任編輯／陳盈真

