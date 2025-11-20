F1 2026 年賽程出爐！24 站全球大洗牌，馬德里首度登場

國際汽車聯盟（FIA）與一級方程式賽會（Formula 1）正式公布 2026 FIA F1 世界一級方程式錦標賽完整賽程。2026 年賽季將維持 24 站規模，同時也是 F1 全新技術時代的開端，包括 100% 永續燃料、新技術規定、新動力單元與多家新車廠加入。

2026 賽季將從澳洲站揭幕，並將在 12 月阿布達比站迎來最終戰。整年賽季將造訪五大洲，形成節奏最緊湊的 F1 年度賽程。

為效率而生：2026 年賽程地理重整有感

廣告 廣告

2026 F1 完整 24 站賽程從 3 月 6 日開始，由澳洲大獎賽揭開序幕，暑休前的最後一場賽事則是匈牙利布達佩斯大獎賽，預計在 7月24日舉行；至於暑休結束的第一場大獎賽則是荷蘭大獎賽，另外 2026年度最後一場大獎賽將由阿布達比作為壓軸，預計在 12 月 4 日開始賽程。

然而，為了減輕 F1 車隊跨洲運送的物流壓力，F1 官方針對 2026 年的賽程有明顯的優化調整，分別是：

加拿大站提前至邁阿密後舉行

5 月的加拿大大獎賽（5/22–24）改排在美國邁阿密站後方，部份器材可直接從美國東南部運往蒙特婁，顯著改善運輸動線。

歐洲賽季更加集中

從摩納哥大獎賽（6/5–7）開始，整個 6 月至 9 月初將構成比往年更緊密的歐洲串聯賽季。

馬德里首次登場

2026 年最重要的新增亮點，就是西班牙馬德里大獎賽將於 9 月 11–13日期間舉辦，這場比賽將取代原本的巴塞隆納大獎賽事，由馬德里成為西班牙站主辦城市，也為新賽季注入新的話題。

中東賽事避開齋戒月

由於 2026 年的齋戒月落在 2～3 月，巴林與沙烏地阿拉伯站依舊安排在 4 月進行。

年底將迎來亞洲回合、美洲三連站

在亞塞拜然、新加坡大獎賽後，緊接著將進行美國、墨西哥、巴西的美洲三連站，最後再由拉斯維加斯、卡達與阿布達比劃下句點。

FIA 與 F1 官方談 2026 新時代：新規則 × 新車廠 × 永續燃料

F1 主席 Stefano Domenicali 表示，2026 將是全新的技術時代，包括賽車、引擎與永續燃料都將大幅改變。他也點名 Audi 奧迪、Cadillac 凱迪拉克、Ford 福特等新車廠加入，使新賽季更具看頭。

FIA 主席 Mohammed Ben Sulayem 也說，2026 年是「新篇章」，新車隊、新製造商加入，加上新的車輛規則，將帶來不同以往的競爭格局。

2026 季前測試：比往年更多的準備時間

此外，因應新技術規則，2026 年的季前測試將擴充到 三場：

1/26–1/30：西班牙巴塞隆納（私人測試）

2/11–2/13：巴林

2/18–2/20：巴林第二輪

衝刺賽依舊為六場，分別將在中國、美國邁阿密、加拿大、英國、荷蘭、新加坡等大獎賽期間舉辦。

2026 F1 完整 24 站賽程（含衝刺賽分站）

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：Formula1、Autoracing1

▶▶▶看更多三嘻行動哇文章🔥🔥🔥

《F1 The Movie》續集呼聲升溫！導演與 Tim Cook 均對外媒證實「正在討論中」

FCC 禁令倒數中！DJI 新機搶上市，Pocket 4、 Avata 360 都要趕時間

Valve 推出新款三套件 Steam Frame + 新控制器 + Steam Machine 一統遊戲江湖！

DJI 首款 360° FPV 空拍機「Avata 360」規格、售價、照片曝光！

iPhone Air 傳將全面停產，並暫緩 Air 2 開發，折疊iPhone會不會也相同原因賣不好？