F16墜海第10天！機體位置精準定位 軍方盼儘速找回弟兄

飛官辛柏毅跳傘後失聯至今。（資料畫面）

空軍第五聯隊編號「6700」的F-16V戰機，6日晚間在花蓮外海執行任務時不幸墜海。至今搜救行動已進入第10天，民進黨立委王定宇今（15日）透露重大進展，指出搜救團隊已根據空軍報告「精準定位」飛機位置，由於殘骸位於水下相當深處，國軍正積極尋求國外具備深海打撈能力的船隻與設備支援，期盼能儘速找回失聯弟兄辛柏毅上尉。

針對搜救現況，國防部長顧立雄日前表示，搜救團隊已派遣專業船隻進行黑盒子定位。儘管近期偵測到斷續的定位訊號，但由於花蓮外海近期海象極為惡劣，專業船隻一度受困港內無法出海執行任務。

廣告 廣告

立委王定宇今（15日）進一步透露，空軍報告顯示目前已完成飛機位置的精準定位，但殘骸處於水下極深的位置，打撈難度極高，搜救團隊正尋求國際打撈能量，希望能克服水深障礙，找回失事機體與飛行官。

自失事發生以來，海巡、空勤及國軍部隊持續投入各項搜救能量，甚至民間飛機也主動加入救援行列。國防部強調，儘管面臨海象不佳與深海作業的挑戰，軍方絕不放棄任何希望，將持續整合國內外資源，務求在最短時間內完成打撈與搜尋任務。





更多《鏡新聞》報導

F-16V夜航失事！石梯坪「鏡頭君」捕捉物體墜海火光 網看直播心碎

徐巧芯曬證據控軍中雇員薪資「未達政院低標」 顧立雄回應了

軍購立場轉向？黃國昌預告自提草案 羅智強：藍白將攜手監督