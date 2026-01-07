「F16墜海」上尉駕駛辛柏毅失聯逾11H 海象不佳持續救援

即時中心／劉朝陽報導



空軍第五聯隊一架編號6700的F-16AM戰機，昨（6）日執行夜航任務由飛行官辛柏毅上尉駕駛，晚間6點17分從花蓮基地起飛，返航途中於7點29分在花蓮豐濱外海約10浬處墜海。辛上尉緊急跳傘後失聯，事故發生原因，疑為任務電腦故障及空間迷向，目搜救行動已逾11小時，仍在持續進行中。





空軍司令部指出，空軍官校108年班畢業的辛柏毅上尉，已婚，目前飛行總時數611小時，其中F-16型機飛行時數371小時。失事戰機為已完成F-16V構改的F-16AM（6700號），機身飛行時數3894小時，發動機使用時數5447小時。



空軍第一時間於意外發生後立刻成立應變中心，通報國家搜救中心調派松山機場海鷗部隊S-70C-6直升機救援，並由屏東基地派出C-130H運輸機支援空中投放照明彈；花蓮駐防的黑鷹直升機UH-60M、嘉義基地EC225直升機也加入搜救行列。

但受限於陣風強勁、能見度低加上海象不佳，增加救難難度。

辛柏毅上尉為澎湖湖西人，新婚不久，近期才與同為空軍軍官的妻子前往芬蘭度蜜月，返國僅兩天執行此次任務，卻發生意外，親友與網友紛紛在社群平台為其集氣祈福。









