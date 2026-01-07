F16夜訓墜機 「等你回來！」搶搜失聯飛官4／去年520新婚、1/2剛度完蜜月 妻：等你等到快瘋掉

飛官辛柏毅，去年520、5月20日才跟同為軍中同袍的妻子結婚，當時太太還在臉書甜蜜告白，說自己嫁給了愛情，「畢生的運氣都用來遇見你了」，今年的1/2兩人剛從芬蘭度蜜月回來，休假兩天後，1/5歸建，沒想到傳出噩耗，辛柏毅的小姨子說，姊姊等你等到快瘋掉了，拜託你快回家好嗎，拜託全世界幫忙集氣。

捧著花束，飛官辛柏毅跟妻子深情凝望，只見妻子穿著粉白色小洋裝，頭上戴著花圈，露出幸福微笑，還獻上親吻，去年特別挑在520這一天到戶政事務所登記結婚看得出來夫妻感情相當甜蜜。

妻子在臉書上真情告白，「說你不是我命中註定的奇蹟，而是我一步步走向你後，最篤定的選擇，不是驚天動地、卻願朝朝暮暮，正式升級成為他的太太啦，我想我是嫁給了愛情，畢生的運氣都用來遇見你了」，顯見兩人感情深厚，她還po出求婚鑽戒的照片，說辛柏毅是大直男，還好服務人員提供花束給他求婚，否則他可能雙手空空。沒想到兩人1/2剛從芬蘭度蜜月回來，1/5回花蓮歸建不到48小時，1/6辛柏毅竟在飛行訓練傳出意外。

空軍第五聯隊第27隊隊長周明慶：「那平常因為戰野訓練任務，也沒有時間去度蜜月請婚假，大部分都只有12月、1月、2月，比較沒有戰野訓練的時候空檔，今天早上跟他老婆就是見面，他說去冰島跟芬蘭是他一輩子的夢想。」

辛柏毅是上尉戰鬥機飛行官，妻子也是軍中同袍，在花蓮基地負責行政職務的上士，辛柏毅的小姨子在脆po文集氣，說拜託你撐住回家好嗎，姊姊等你等到快瘋掉，我們全家都在等你回家，還說你們度蜜月回來真的好可愛，拜託全世界幫忙集氣，此時此刻，全台灣民眾都在幫忙祈求，希望辛柏毅平安歸來。





