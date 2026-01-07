F16失事二大因素「防撞地系統安裝頻跳票、換訓壓力」徐巧芯曝：辛柏毅2年內換飛4機種

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

空軍飛行員辛柏毅上尉6日晚間自空軍花蓮基地駕駛F16戰機在外海失事，疑跳傘後失聯，檢討傳出疑因戰機電腦故障導致空間迷向，國民黨立委徐巧芯今（7）日表示，空軍原定加裝防撞地系統計畫要在2024年完成，結果到現在F16的裝機的進度還是一架都沒完成。徐巧芯也指，據她所知，辛柏毅2020到2022年就換飛了4種機型，顯示換訓壓力大、空軍編現比不足，是這次失事應檢討原因。

徐巧芯今日在《鄉民監察院》節目中指出，目前仍沒有任何F16有安裝防撞地系統。過去就已接到很多空軍人士陳情，得到答覆是是2024年到2025年完成安裝。當時Ｆ在2018年發生事故後就評估要買，現在已經買了，但仍沒有F16完成安裝系統，因為還沒有辦法嫁接。

徐巧芯表示，從2018年我們就開始規劃要有防撞地系統，現在跳票未完成，這是一個延續性政策，也攸關很多飛官的生命安全，國防部長顧立雄也應為此事負責。

除了沒有防撞地系統，徐巧芯另外也指出，辛柏毅上尉有密集單飛、換訓壓力大的問題。

辛柏毅2020年2月11號第一次T3單飛；8月20號AT-3第一次單飛，3月11號F5E第一次單飛，8月25號F16V第一次單飛，光從2020到2022年，就飛了四種機型，所以他的換訓壓力是非常大的。

徐巧芯說，每種不同戰鬥機型的操作是完全不一樣的，要累積飛行時數，但他從2020年到2022年就飛了四種機型，所以這是她一直都在問的，我們空軍的編現比到底夠不夠？結果每一次空軍都是說「編現比百分之百」，不曉得大家相不相信這個數字，可是她是不信。再者，F16的升級上也有很大的疑團，這次看到MMC任務電腦有故障的情況。其實還有另外的RWR跟雷達，它的預警系統也經常有失靈或是錯誤的問題。我國目前140多架左右的F16，只有兩架是在美國做的升級，剩下都是在我們漢翔自己升級的。

徐巧芯表示，所以我們是錢交給美國，最後升級的時候，是在自己國家的漢翔公司升級。如果做得好會很棒，可是現在看來是有問題，所以確實是可能有很多需要大家重新檢討的地方。

