F16失事防撞系統延宕挨轟 顧立雄：明年底前全數獲裝

顧立雄強調「自動防撞地系統」因「洛馬」必須進行類比與數位系統轉換，預估明年底前全數完成改善。（圖：張柏仲攝）

空軍一架F-16戰機失事，國防部長顧立雄今天（8日）澄清，事故機過去3個月任務電腦MMC都不曾故障，經過軟體升級後也沒有「不堪負荷」；至於「自動防撞地系統」必須進行類比與數位系統轉換，預估明年底前全數完成改善。（張柏仲報導）

國防部長顧立雄今天（8日）列席立法院「外交國防委員會」報告「中共近期對台軍演之軍事威脅應處作為」之前受訪，先說明事發後軍方派出30架次軍機、22艘海軍加海巡艦艇，外加兩架無人機投入搜救；至於飛官曾經反映任務電腦MMC故障，質疑是否因此影響飛安？顧立雄說，這架飛機經查在過去3個月應該都沒有所謂MMC故障的情況；至於MMC電腦部分，在升級之後軟體都要進行修調，從114年1月開始，經過軟體升級之後，MMC已經呈現一個穩定的狀態，沒有所謂「不堪負荷」的狀況。

廣告 廣告

而在墜機事故發生後針對F-16V展開的「天安二號」特檢，顧立雄強調戰演訓任務暫時停止；但警戒和待命還是會維持。現在已經開始將所有的飛機作了一次特檢，應該在週六就會完成 。

外界也質疑防寒衣是否付款卻尚未到貨？顧立雄說空軍經多方評估，在114年進行採購，去年底開始交貨，預計今年3月前全數交貨；至於「自動防撞地系統」（Auto-GCAS），顧立雄則說F-16V Block 20屬於類比式系統經過構改，當時洛克希馬丁研發的防撞系統只能裝在數位式系統上，國軍109年簽約研改，現在看來研改順利，應該可以今年底獲裝，希望能在明年底之前全數完成。