F16失事飛官疑跳傘仍失聯 親友心碎求宮廟：只想再見他一面

F-16戰機在訓練時失事，飛官辛柏毅至今失聯，海域搜救則仍在持續中。（圖／海巡署提供）

空軍上尉飛官辛柏毅（29歲）6日晚間駕駛F-16戰機執行夜間訓練，卻在花蓮縣豐濱鄉以東海面失事，辛柏毅疑似跳傘，至今仍失聯，搜救行動仍持續中，家屬則是心急如焚，更在網路上求助網友靈驗宮廟，希望能問出辛柏毅位置，「我們只想再見你一面」。

辛柏毅為空軍官校108年班，飛行總時數611小時，機種總時數371小時，平時表現優秀，與其他隊員相處融洽，而他2025年5月與妻子登記結婚，2日才蜜月返台，5日回到部隊，卻在6日晚間執行夜間訓練時失事，他則疑似跳傘，至今仍然失聯。

廣告 廣告

家屬心急如焚，辛柏毅小姨子7日深夜在網路上求助，希望網友能推薦問事宮廟，或能提供管道問出辛柏毅的位置，難過表示全家只希望能找到他，「我們只想再見你一面」。

多位網友也提供靈驗宮廟，並祈禱辛柏毅能夠平安歸來，辛柏毅小姨也感謝大家的集氣，「好重要，因為我們都快碎光了已經想不到辦法了」，並稱已選好兩家宮廟將去問事。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

新婚夫妻高速公路翻車！新娘奇蹟倖存脫困 下秒遭卡車追撞慘死

白色巨塔5／中榮3神外醫師放任無照廠商執刀 衛福部發函要查了

飛官辛柏毅剛蜜月返國！全家快熬不過 空軍指「評估後才派任」