F16失聯飛官黑盒子深2500公尺 空軍：待天候好轉打撈

飛官辛柏毅墜機失聯，搜救行動持續。資料照片



空軍一架F-16AM戰機，1月6日晚間在花蓮外海失事墜海，飛官辛柏毅失連迄今還未尋獲。 空軍督察長江義誠今（1/22）在國防部記者會表示，15日已經完成失事戰機黑盒子的精準定位，由於位在約海面下2500公尺，已尋求國外打撈公司支援，目前船隻及機具雖已完成整備，但本週天候不符合打撈作業標準，待天候好轉將啟動打撈作業。

國防部今記者會指出，已完成黑盒子的精準定位，掌握位置跟深度，深度約在海面下2500公尺，因受限於國內打撈能力的限制，已啟動尋求國外打撈公司的支援。

江義誠表示，目前相關船隻跟打撈機具都已完成整備，但因為這週天候狀況及海象不符合打撈作業標準，近期只要天候狀況符合作業標準，就會啟動打撈相關的作業。如有任何最新的消息跟進度，會立即通知家屬及向大眾說明。

