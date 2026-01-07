F16戰機失事「海面閃現火光」監視器拍下關鍵瞬間

位於大石鼻山的即時鏡頭在6日晚間7時28分左右，記錄到漆黑的夜空中突有一道橘紅色火光高速劃過。（圖／翻攝自東海岸管理處）





空軍第五聯隊一架F-16戰機於6日晚間執行夜航訓練時，在花蓮東北方外海無預警從雷達光點上消失。就在各界焦急搜尋之際，有眼尖網友檢視交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處（東管處）的即時影像，發現設於豐濱鄉的攝影機疑似捕捉到戰機墜海瞬間的畫面，時間點與失事時間高度吻合。



根據網友指出的畫面顯示，位於大石鼻山的即時鏡頭在6日晚間7時28分左右，記錄到漆黑的夜空中突有一道橘紅色火光高速劃過，打破了原先寂靜的夜色。幾乎同一時間，另一處位於石梯坪的鏡頭，也在畫面右下角捕捉到一團醒目的火球瞬間墜入海中。由於兩處影像紀錄的時間點，與軍方公布戰機失聯的時間極為接近，引發各界高度關注。

針對這起意外，機上飛行員辛柏毅疑似在第一時間跳傘逃生，但截至目前為止仍下落不明。空軍司令部對此表示，軍方已緊急調派多架次飛機及海巡艦艇前往事發海域，現正傾盡全力進行搜救任務，絕不放棄任何一絲希望，期盼能盡快傳出好消息。

