F16疑轟炸柬民宅！泰柬衝突升溫 多地撤離恐再擴大

（記者許皓庭／綜合報導）泰柬邊境9日爆發多起武裝衝突。柬埔寨國防部指控，泰國軍方上午派遣 F-16 戰機空襲奧多棉芷省森隆市區，造成民宅與基礎設施受損，同時在卜迭棉芷省 48 號界樁附近的交火更一路逼近波比市，迫使大量居民緊急撤離。柬方並通報已有平民傷亡，局勢急遽升溫。

柬埔寨《柬中時報》報導，國防部發言人瑪麗淑潔達指出，泰軍從 8 日起陸續攻擊平民聚落，截至 9 日清晨 6 時，已造成至少 7 名平民死亡、20 人受傷。她批評，泰國軍方行動無視人道原則，且違背兩國於 10 月 26 日簽署的和平協議。

在衝突加劇之際，受戰火威脅的波比市民眾自 9 日清晨起陸續撤離，前往省會詩梳風市的主要道路出現大規模壅塞。車隊從 58 號環島一路延伸至郊區，多數家庭匆忙打包僅能攜帶的物品離開，沿途情緒明顯緊張。

前總理、執政黨主席洪森當天也以強烈語氣發表談話。他表示，柬方已在前 24 小時內竭力克制並協助疏散民眾，但泰軍攻勢未見減緩，因此「忍耐已經結束」，柬埔寨有義務在必要時進行自衛反擊。他強調，國家需要和平，但絕不會容許領土遭受破壞。

目前雙方交火的區域包括奧多棉芷省 Ta Muen 古寺與 Ta Krabei 古寺等多處歷史遺跡周邊，柬軍已動用重型武器回應攻擊。泰軍攻勢則持續擴散至菩薩省威旺縣特莫達鄉，當地學校也因安全考量而宣布停課。

除軍事對峙外，多地基礎建設受影響。部分地區傳出住宅損毀與道路中斷，地方政府呼籲居民盡速前往安全地點，並避免靠近邊境衝突區域。

兩國官方目前皆未公布進一步軍事部署細節，但雙方都已提高警戒。國際社會亦關注局勢是否可能向更大規模武裝衝突擴散，後續發展仍待觀察。

| Se reporta el movimiento de convoyes del Ejército Real Tailandés hacia la frontera con Camboya. https://t.co/lllY9VdxR0pic.twitter.com/G4j9vodHMh — Radar Austral (@RadarAustral_) December 9, 2025

