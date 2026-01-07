即時中心／林耿郁報導

空軍花蓮基地一架F-16戰機，昨（6）晚疑似在豐濱外海失事，29歲飛官辛柏毅至今仍下落不明，且海象惡劣，搜救難度極高；有潛水教練表示，在海溫23至24度，且沒穿防寒衣的情況下，一般人最多只能撐2小時就會開始出現不適，希望盡早傳來好消息。

大海無情！花蓮空軍基地飛官辛柏毅，昨（6）晚執行夜航訓練時發生意外，但截至今（7）日上午8點鐘，仍無任何好消息傳來；且近日恰逢強烈冷氣團襲台，讓專業人士擔憂加深。

廣告 廣告

氣象署資料顯示，事故海域海溫約23.5至24度；據《自由時報》報導，花蓮潛水教練張冠正表示，在未穿防寒衣情況下，人體直接泡在這種溫度的水中約2小時，即可能出現顫抖等症狀，但實際失溫時間仍視個人體質而定。

另有出海船長指出，自冷氣團南下以來，花蓮豐濱外海風浪逐漸增強，增加搜救難度；目前辛柏毅老家湖西天后宮的廟方人員，已向媽祖娘娘祈福，各界都在希望有奇蹟發生。

原文出處：快新聞／F16飛官墜海仍無音訊 潛水教練：嚴寒恐釀失溫

更多民視新聞報導

F-16墜機飛官跳傘！海巡艦艇急救援 疑似「失事原因」曝光

求神保佑！F16飛官辛柏毅下落不明 老家湖西天后宮今晨祝禱

「F16墜海」上尉駕駛辛柏毅失聯逾11H 海象不佳持續救援

