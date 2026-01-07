F16飛官墜海遇強烈冷氣團！潛水教練：沒防寒衣「2小時就發抖」

社會中心／彭淇昀報導

花蓮空軍基地一架編號6700的F-16AM單座戰機，昨（6）晚在執行例行性訓練任務期間，突然失去光點，飛官辛柏毅上尉於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，軍方目前全力搜救中。專業潛水教練表示，在沒有穿防寒衣的情況下，在水中2小時就會開始顫抖，至於失溫時間則看個人體力，盼能盡快有好消息。

F-16飛官辛柏毅跳傘失聯，海巡頂9級風浪搜救。（圖／海巡署提供）

根據《自由時報》報導，潛水教練張冠正說明，海溫24度以下就算寒冷了，加上外海風速大，可能會加劇風寒效應，「在沒有防寒衣狀況下約2小時就開始發抖」，過去曾有潛水員在這種海溫中撐8小時後，呈現半昏迷狀態獲救，現在也只能祈禱能盡早找到人。

國防部表示，空軍第五聯隊由辛柏毅上尉駕駛乙架F-16單座戰機，6日晚間6時17分於花蓮基地起飛，執行例行性訓練任務，晚間7時29分疑似於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處跳傘。空軍隨即成立應變中心，展開搜救行動。

F-16飛官辛柏毅去年5月20日與妻子結婚，兩人近日才剛到芬蘭度蜜月，歸建不到48小時，辛柏毅在執行任務卻發生失聯。（圖／翻攝自IDF 經國號 臉書）

據國防部資料顯示，上尉辛柏毅為戰鬥機飛行官，空軍官校108年班，已婚、尚未育有子女，飛行總時數為611小時又25分鐘，其駕駛F-16總時數為371小時又35分鐘。另該架編號6700的F-16戰機累計飛行時數達3894小時，裝載在該機上的發動機（引擎）累積運轉時數5447小時。

