F16飛官失聯搜救中！藍委集氣圖「海中合掌大佔C位」被灌爆

政治中心／林昀萱報導

國民黨立委林倩綺曬出AI生成集氣圖挨轟。（圖／翻攝自Threads）

空軍第五聯隊一架編號6700的F-16AM單座戰機，6日晚間在執行訓練任務時突然訊號消失，飛官辛柏毅失聯至今（11）日仍未尋獲，國軍各單位持續搜救，各界也為辛柏毅集氣祈福，希望他能夠平安歸來。不過，國民黨立委林倩綺曬出AI生成集氣圖卻是自己站C位且還有錯字，引發網友批評灌爆留言區。

軍方指出，F-16V戰機在台灣東部海域失事後，相關單位以座標點做重疊式搜索，海陸空三軍及相關單位每天日夜皆派遣人力沿海岸、海面進行搜救，10日共計派出空軍6架次軍機，海軍2艘艦艇，7艘海巡艦艇以及動員183名兵力配備47輛戰術輪車在岸際搜尋，但截至目前還未尋獲相關殘骸或跡證，現仍全力搜救中。

F-16V戰機墜海，各界也紛紛集氣為飛官祈福。藍委林倩綺9日在社群平台Threads曬出AI生成的集氣照表示：「各位好朋友讓我們一起為他集氣！希望他平安歸來」。照片中只見她雙手合十在畫面正中央默禱，她的身影矗立在驚濤駭浪中佔據畫面三分之二，一旁有小小的戰機及軍艦，且圖中上尉的「尉」字被抓包錯字。

網友紛紛湧入貼文留言區痛罵：「你是立委不是師姐」、「祈願就祈願，還把自己放C位…」「蹭什麼蹭，就你們在擋預算的」、「一邊擋國防一邊用AI弄自我感動海報，噁心」、「請問現在立委要轉行當師姐了是嗎？不審預算，現在是在演什麼大愛劇場？自己不覺得噁心還自我感覺良好？！」「字也修正一下吧」、「要蹭連字都不會寫」。

