F16飛官防寒衣未到位！ 顧立雄：今年3月前全數交貨

台北市 / 綜合報導

F16失事，失聯的飛官當時身上並未穿著防寒衣，引發討論；國民黨立委批評，裝備為何遲遲沒有升級？今(8)日國防部長顧立雄指出，去年已經採購，預計今年3月就可以全數交貨完畢；民進黨立委趁機喊話，在野別再擋國防預算，才是對國軍最大支持。

連身衣，是美國空軍與海軍飛行員，在寒冷水域，執行作務的裝備，不過F16飛行員，就差這麼一件防寒衣，尤其是據了解，幻象兩千飛官的飛行員，都已經配發，但F16是這回出狀況才又被提起。

廣告 廣告

國防部長顧立雄說：「在114年進行(防寒衣)軍購的方式，然後去年年底的時候已經交貨，預計在今年的3月以前會全數交貨。」

前一天記者會針對飛官的防寒衣，空軍才說預計明年一月交貨，這回顧立雄時間提前快十個月，要讓F16V飛官儘速能多一層保障，這套系統更不能少。

1800無自動防撞第二個 ，轉個方向從「軌跡圖」可以看出在關鍵時刻，飛機猛然抬頭劃出一條保命弧線，這套叫自動防撞系統，鳯展專案砸了1400億要升級F16，到了2023年硬體設備完工了，但2019年就已經採購的自動防撞系統，相關的軟體部分，空軍繼續展延到了2028年才能結案。

立委(國)馬文君說：「預算從1100多億，增加到1400多億，期程從原來的101年，到112年要完成，可是後來又延長到117年，我們有很多的防撞系統，在我們的機型上面有很多也都沒有裝設。」

立委(民)吳思瑤說：「讓國防好，就是要給更多的資源，更多的支持力道，而不是又要國防好，又不給資源，不讓它做事。」一架F16失事讓飛官安全保障，又在立法院獲得關注。

原始連結







更多華視新聞報導

福麥5.9億國防部標案引議 顧立雄動怒：沒有量身訂做

傳MMC故障導致F-16失事？ 顧立雄駁斥：無不堪負荷的狀況

3艦6艇急尋飛官！ 最先進「三型救護直升機」全出動

