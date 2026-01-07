F16飛官「3度喊跳傘」 空軍：未獲求救訊號難確認

花蓮縣 / 綜合報導

空軍F-16戰機昨(6)日晚間在花蓮海域，執行任務時意外失事，儘管國軍立即派遣搜救，但機上飛官辛柏毅目前仍失聯。空軍司令部今(7)日舉行記者會說明過程，表示戰機當時在高度1700呎時光點消失，而消失前8秒辛柏毅有透過無線電喊「預計跳傘」，但事後卻未發現信標，因此不確定座椅是否彈射成功。

這架編號6700的F16V，航空迷捕捉現身在空軍嘉義基地，過去執行戰備任務時就因飛行頻率高，訓練強度大被暱稱為「鐵機」，6日晚間花蓮基地夜訓時失事墜海，東管處石梯坪24小時即時影像，原本漆黑的海面右下方，突然出現物體墜海引發的短促火光，疑似也拍到F-16掉落瞬間。

廣告 廣告

和同袍肩並肩燦笑合照，辛柏毅來自澎湖，是上尉戰鬥機飛行官，空軍官校108年班畢業，飛行總時數超過600小時，其中超過371個小時駕駛F16，至於失事的這架飛機，總飛行時數來到3800小時，發動機則是有5400小時。

空軍司令部督察長江義誠說：「依照我們現在錄音的操鍵，他是有呼叫跳傘跳傘跳傘，沒有得到信標機的訊號，我們現在還沒有事證可以證明，飛行員確實有執行跳傘的動作。」

回顧6日晚間18點17分，辛柏毅所駕駛的F-16V戰機2號機，從花蓮基地起航執行夜航訓練，卻在19點29分返場過程，疑似MMC模組化任務電腦發生故障，同時回報TWO LOST 雲中失散，也就是在雲層中已經看不到僚機，到了19點28分辛柏毅表示自己，現在的高度一直在下掉預計跳傘，沒多久2號光電就消失在畫面中，這個位置就在花蓮豐濱鄉東面10浬。

空軍司令部督察長江義誠說：「最後我還是希望說，所有國人可以集氣，讓辛上尉來做祈福。」眼眶泛紅講到哽咽，相關單位全力搜救，就盼盡快收穫好消息。

原始連結







更多華視新聞報導

F-16花蓮外海失事！ 飛官辛柏毅上尉跳傘搜救中

F-16飛官失聯！國軍徹夜搜救 管碧玲曝最新進度

幻象失事飛官「跳傘前僅1分鐘反應」 空軍曝：發動機有衝激現象

