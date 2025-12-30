F16.幻象戰機監控共軍殲16 海巡強悍喝斥中國海警船

台北市 / 綜合報導

中國對台展開軍事演習，演習範圍涵蓋台灣海空域，國軍派出F16.幻象兩千等戰機，監控空警，殲16等戰機。 海軍軍艦與不少中國軍艦對峙 。其中，解放軍「烏魯木齊艦」因不滿遭班超艦鎖定而嗆聲，另外海巡也數度向中國海警船喝斥，立即調整航向。

海巡署連江艦說：「中國海警2204立即調整航向。」大聲喝斥中國海警船，立刻遠離我方海域，海巡連江艦在花嶼西北海域，強勢驅離打算靠近的中共船隻，不只澎湖隊全程緊盯中船動態。

桃園海巡隊說：「台海和平對全球經濟與科技產業發展很重要。」以中英文廣播示警，呼籲對方為台海和平審慎行動，面對海疆情勢變化，海巡不分晝夜全力執法，只是中國軍演進入關鍵階段，30日凌晨中共「烏魯木齊艦」，企圖強闖我西南海域24海浬鄰接區，還廣播指控我軍以「火控雷達」鎖定，試圖混淆視聽。

中共烏魯木齊艦說：「我以連續掌握你，火控雷達多次照射我艦，挑釁意圖十分明顯，嚴重危害安全必須立即停止挑釁行動，否則我將視為敵對行為，一切後果由你承擔。」在記錄下無所遁形，但我海軍「班超艦」迎頭攔阻沉著應對，國防部也發布監控影片呼和浩特艦龍虎山艦，和過去出沒過的馬鞍山艦，海軍海巡前線聯手駐守海疆。

幻象2000等戰機升空，共機來了誰國軍都有鎖定拍到，F-16監控中共空警500A型機，運油20殲10殲16D和殲16，同時加強我東部空防，IDF及P-3C反潛機都進駐花蓮基地，隨時因應來自空中的威脅。

國防部發言人孫立方說：「不僅是破壞了區域和平穩定，也對於國際的航運貿易，跟飛航的安全，造成了非常嚴重的影響，國軍在第一時間，也以聯合的兵火力系統，嚴密地去掌握它的動態，並且去妥適地應處。」我國國軍持續全力應處守護國家主權。

