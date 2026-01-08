F16V事故 藍批裝備延宕危及飛安

國民黨團八日召開「迷航的軍購！無辜的飛官！失能的國防！」記者會。 （記者王超群攝）

記者王超群∕台北報導

國民黨立院黨團八日召開「迷航的軍購！無辜的飛官！失能的國防！」記者會，黨中央亦同步透過臉書發文，從政策執行與制度治理兩個層面，質疑相關軍購與安全裝備長期延宕，要求民進黨政府正視飛安與國防治理問題。

空軍一架Ｆ十六Ｖ戰機六日晚間在花蓮外海失聯。

。國民黨指出，社會各界期盼上尉飛官辛柏毅能平安歸來；但事故不宜僅以單一意外看待，而應回到制度面檢視長期累積的結構性問題。

黨部表示，事故所暴露的，涉及國防裝備管理、風險控管與執行效率，顯示「軍費已付、裝備未到」的情形已成常態，相關風險長期由第一線官兵承擔。

國民黨指出，民進黨政府在國防事務上，對外強調戰略與政治動員，對內卻未能落實裝備到位與專業治理。國防部亦曾說明預計於二０二五年前完成裝機，相關經費早已編列並支付。但公開資料顯示，實際裝機進度仍未完成驗證交付。

此外，黨部轉述基層與專業圈反映，部分升級後機隊在任務電腦運算能力與軟體穩定性方面仍有疑慮，特別是在夜航與高負載任務中，容錯空間有限。夜間任務所需的飛官防寒衣等基本生存裝備，也被揭露尚未到位，顯示問題並非近期才出現，而是多年未解的執行落差。

國民黨團則於記者會中指出，立法院與在野黨早於二０二一年即完成飛官防寒衣、Ｆ十六Ｖ新式戰機及自動防撞地系統（ＡＧＣＡＳ）等預算審查，且一毛未刪；但相關裝備至今仍未到位，卻遭執政黨將責任歸咎於在野黨與立法院，說法與事實不符。

書記長羅智強表示，飛官防寒衣預算早已通過且政府已付款卻遲未交貨；Ｆ十六Ｖ新式戰機及自動防撞地系統亦未完成交機與安裝，相關責任應由行政部門承擔。