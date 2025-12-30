F16V戰機上的「狙擊手」莢艙 蘇紫雲四個字形容

F16V戰機上的「狙擊手」莢艙 學者用這四個字形容。國防部提供

解放軍正義使命2025軍演今進行實彈射擊；國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今接受民進黨「午青LIVE」節目受訪表提到國防部公布F16V戰機上的「狙擊手」莢艙時用四個字形容，「的確很威」。

此外，被問到國防預算，蘇紫雲說，預算不是想要，而是必要。台灣增加國防預算，其實就是為了確保和平，台灣每個民眾都享有民主跟自由，及這種生活方式，當然有義務、有權力來保護自己的生活方式，強化反認知戰論述的重要性，這是敵我意識，要看得很清，不要被中共這種牽著鼻子走。

廣告 廣告

蘇紫雲今接受主持人韓瑩專訪時，被問到這次共軍「正義使命-2025」，昨天國防部記者會，公布一張黑白照。是F16V戰機上的「狙擊手」莢艙；蘇紫雲說，莢艙就是在戰機的機翼下面，用模型來看，有點像開外掛一樣，可以讓電腦裝掃描器或裝印表機等，這樣戰機的功能就更多了。

他說，值得注意的是，國防部釋放出這個照片的時候，其實是經過降階處理，看起來會比較模糊，可是真實的軍規的光學器材其實很清楚，國防部就是不要透露它性能的機密，所以降階處理；至於F16V這個就是狙擊手莢艙，可以發揮「我標定你，可是對方是不會有警覺」。

他說，一般來講，如果要鎖定對方的軍機，可能是用火控雷達，雷達會不斷的持續照射，對方警告器就會叫，可是如果是類似這種光學的標定，對方是毫無知覺的，所以無論是中共引以為傲的什麼殲16等遇到F16V光學標定的器材，是「攏不災」，不知道自已已被標定了。

他指出，在就是類似F16V戰機標定後，其實就會轉成數位訊號給它的飛彈，就是在必要的話，就可以讓飛彈自己找到目標，自己發動、鎖定跟攻擊，所以其實是蠻厲害的ㄧ個夾艙，有注意到一些國際新聞，還會發現，在美國這個這個狙擊手莢艙可以抓到外星人的。就是可以標定不明飛行物，說我這個莢艙的確很威。

許多人傳言台灣就是就是打不過中國？蘇表示，不用夜郎自大，但是也千萬不要妄自菲薄，中國軍力的確有所進步，可是終究實戰經驗是有限。

他說，共軍要面對的方向很多，北部、中部、東部、南部這些戰區，兵力比較分散的，所以現在操作的就是這種心理戰，讓你覺得打不贏，抵抗也沒有用，就放棄；其實台灣、比烏克蘭或以色列幸運，因為有海洋阻隔，是易守難攻的，「除非放棄治療」，投資合一的國防資源，就可以有效的防衛。

【看原文連結】