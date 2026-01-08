F16V戰機失事遭在野檢討「防撞系統」 質疑軍購後何不實裝

政治中心／綜合報導

花蓮F16v戰機失事後，在野黨群起檢討"防撞系統"已經付款，卻遲遲未能實裝，在立法院大動肝火，國防部強調因為在戰績的防撞系統間轉換，需要測試新的、好用的系統能不能運作，預計最快今年底開始擴中、明年全數完裝。綠委則比喻"系統轉換如同特斯拉裝在老爺車"，當然需要時間，也希望國防部能對外好好解釋，別造成國人誤會。

民眾黨團總召黃國昌：「要錢立法院什麼時候少給過，錢給了錢也付了然後呢。」

民眾黨團總召黃國昌質詢時大動肝火，他引述媒體報導，質疑F16v防撞系統已付款，為何遲遲未實裝。

空軍司令部作戰參謀長曹定明vs.民眾黨團總召黃國昌：「台灣的納稅人，沒有辦法理解的是，錢付了東西在哪裡，一而再再而三的延宕，歐洲GCAS（防撞）的系統，我們主要分為三個部分，飛操新的飛操軟體，以及這個飛操電腦的部分，116年（2027年）第四季最快全部完成。」

國防部長顧立雄：「當時洛克希爾馬丁所做的防撞系統，是裝在數位式上面，順利的話我們應該可以開始從今年底開始做，希望明年底前全數完成，主要從數位式的要改成類比式混合，花了比較長的時間。」

國防部強調付款後，仍需要時間在系統之間轉換，但藍營也撿到槍，狂嗆不是不審國防預算，是審了也沒看到東西。

國民黨團書記長羅智強：「防撞系統立法院一樣有審有過沒刪，買了沒裝買了沒到，（F16V）立法院有審有過沒刪，F16V到貨沒有一架都沒到，那是包括自動防撞系統的。」

立委（民）羅美玲vs.國防部長顧立雄：「讓國人去清楚了解我們面臨的問題，不是說我某一樣品項還沒到，其他都不准買，美方並不是所有的軍購案交付都遲延，我隨便舉例子RQ無人機，我想M1A2大家也都看到，海馬士我們這次已經公開了海馬士。」

飛官失事後，馬上成為朝野軍購攻防場，綠營呼籲國防部解釋清楚，不能讓不實指控影響官兵信心。

（民視新聞綜合報導）

