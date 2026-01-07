F16V花蓮外海失聯 全力搜救失聯飛官

空軍強調搜索不限72小時

由空軍飛行員辛柏毅上尉，駕駛機號6700的F-16V戰機，自昨（7）日晚間失聯後，國軍已動員海空兵力展開大規模搜救，並強調「搜救不會受限72小時」；同時，也啟動「天安2號」計畫，下令全台F-16戰機暫停訓練，全面進行機務特檢。

空軍司令部發布新聞稿表示，辛柏毅上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑跳傘。事發後至今，包括空中與海上艦艇都同步展開搜索，目前還沒收到相關殘骸或跡證。空軍第五聯隊第27隊隊長周明慶上校表示，辛上尉「該做的都已經做了」，現在目標就是陪伴家屬、盡速搜救。空軍司令部督察長少將江義誠則強調，搜救不會受限72小時，全力搜救辛上尉。