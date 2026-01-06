F16V花蓮外海失聯 總統下令全力搜救：務必平安帶回辛上尉

圖為F16V性能展演。(記者劉信德攝)

〔記者陳昀／台北報導〕針對今晚空軍花蓮基地一架F-16V單座戰機(機號6700)夜航訓練之跳傘意外一事，總統賴清德在社群發文表示，他已在第一時間指示國防部及相關單位，務必以確保「人員平安」為最高目標全力搜救，目前空軍應變中心已展開聯合搜救，在花蓮海域積極搜尋。

賴清德指出，​每一位國軍袍澤都是國家的重要支柱，請全體國人同胞一起為辛上尉集氣、為搜救人員加油。我們會盡全力，爭取每一分每一秒，將飛官平安帶回來。

廣告 廣告

總統府發言人郭雅慧也說，總統第一時間已指示國防部及相關單位全力搜救，務必以確保人員平安為最高目標，也請國人一起集氣，企盼辛上尉平安歸來。

【看原文連結】

更多自由時報報導

外資全撤！美智庫分析武力犯台代價：10萬共軍傷亡、中國恐爆兵變

今年出來選台北市長？ 陳佩琪給答案了！

表態了！彰化縣議長謝典霖晚間證實「我不選縣長」

台灣共產黨元旦升五星旗 黃偉哲派怪手拆據點霸氣喊這句！

