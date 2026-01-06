政治中心／綜合報導

花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機，6日晚間夜航訓練失聯，飛官辛姓上尉疑跳傘逃生，國軍立刻展開海空救援，總統賴清德在社群發文表示，已在第一時間指示國防部及相關單位，務必以確保「人員平安」為最高目標全力搜救，爭取每一分每一秒，將飛官平安帶回來。

空軍發生重大飛安事件，花蓮空軍基地人員進出，有直升機隨時待命，救援飛行員辛柏毅。

大石鼻山和石梯即時影像，可以看到照明彈光影，軍方、海巡積極展開搜救，一架隸屬花蓮基地、機號6700的F-16單座戰機，6日晚間6點17分，辛柏毅駕機起飛，執行例行性訓練任務，不料7點29分返場過程中，在豐濱鄉東方約10海浬、太平洋上空突然失聯，MMC模組化任務電腦故障，疑似進雲層、空間迷向跳傘。空軍隨即成立應變中心，展開搜救行動。

F16V花蓮外海失聯！ 總統下令全力搜救：務必平安帶回辛上尉

辛柏毅空軍官校108年班，飛行課目就是夜間飛行，已經累積相當多經驗（圖／民視新聞）





國防院國防戰略與資源所長蘇紫雲：「通常造成戰機意外的原因，就是不外乎是機械故障，或是人為的因素，但從目前的狀況初步觀察，應該是機械的原因是比較可能的，因為這位飛行官他有相對的經驗，而且F16戰機後續，都經過相當的改良，因此他在夜間飛行的能力，是不會有問題的。」

專家分析機械故障可能性高！辛柏毅空軍官校108年班，飛行課目就是夜間飛行，已經累積相當多經驗，具了解辛柏毅是澎湖人、馬公高中畢業，爸爸於警界服務，親友透露臉書內都是他滿滿對工作及戰機的熱愛，事發後友人紛紛湧入留言加油。





F16V花蓮外海失聯！ 總統下令全力搜救：務必平安帶回辛上尉

總統賴清德也發臉書集氣（圖／民視新聞）





總統賴清德也發聲，第一時間指示國防部及相關單位務必以確保「人員平安」為最高目標，爭取每一分每一秒，將飛官平安帶回來。海委會主委管碧玲臉書集氣，表示連絡上最近一艘貨輪距離6.3浬，全力救援。

花蓮國軍805醫院，同樣接到待命準備通知，不過碰上強烈大陸冷氣團影響，入夜後氣溫驟降，各路人馬把握黃金救援時間。

