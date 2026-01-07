F16V飛官辛柏毅跳傘失聯 海巡署公布最新搜救畫面
〔記者花孟璟／花蓮報導〕空軍花蓮基地飛官辛柏毅執行飛行訓練時在花蓮秀姑巒溪口往外海8海浬左右跳傘逃生，經過海巡署及國軍各單位漏夜搜救到天明，但不放棄任何希望，希望掌握48小時黃金時間！海巡署也公布最新畫面，期待盡快找到失聯飛官。
空軍F16V軍機29歲上尉飛官辛柏毅跳傘執行飛行訓練時，於昨晚上7點29分發生意外，在花蓮秀姑巒溪外海8海浬處跳傘逃生，至今尚未巡獲，國防部出動C-130從屏東機場起飛、徹夜在海上打照明彈，海巡派遣10097艇、3523艇、3595艇以及旗津艦、蘇澳艦前往，空勤直升機也前往搜救！
今天海巡署上午提供最新畫面，船艦頂著強勁的東北季風破浪搜救，不放棄任何希望，
國防部則將在上午10點在空軍花蓮基地飛虎廳召開記者會，報告最新搜救進度。
失聯飛官辛柏毅剛從芬蘭度完蜜月 與上士妻子均服役花蓮基地
F16V第2次失事! 花蓮外海夜訓「任務電腦異常」 飛官跳傘搜救中
失事6700號F-16V昔日戰備英姿曝光 今夜訓墜海留遺憾
F-16V花蓮外海失聯 總統下令全力搜救：務必平安帶回辛上尉
