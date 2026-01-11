F3合體大秀肌肉！周渝民見阿信包緊緊笑虧 「我覺得問題在你身上」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

《F✦FOREVER恆星之城》從上海首演後就成為全網熱議的關鍵字，言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信放手一搏、用盡全力獻上最全心的演出，收獲廣大好評，《F✦FOREVER恆星之城》成都場一開賣就秒殺再加場，9日起在成都一連舉辦4場，言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信站上四芒星的旋轉四面主舞台登場，在全場1.5萬恆星震耳欲聾的尖叫聲，繼續在同一片天空下發光。

《F✦FOREVER恆星之城》首演後掀全網好評，成都一開賣完售再加場。（圖／相信音樂提供）

首場言承旭、吳建豪、周渝民就在歌迷力拱脫衣下秀肌情，唯有阿信包緊緊，周渝民調侃地說：「我覺得問題在你身上，你昨天不應該穿那T恤。」阿信向歌迷討拍說：「各位，初代團員又在欺負我了！但如果我們唱到80歲，我想我的胸肌也練成了。」雖然胸肌還沒練成，第二場時阿信表示感受到10日歌迷的熱情，成都的大家口味吃得很辣，演出內容也會依據口味「辣」度來調整。

吳建豪邀英美製作人、編舞藝術家展現全方面魅力。（圖／相信音樂提供）

言承旭、吳建豪、周渝民、阿信四人合體演出默契十足，個人solo舞台更是展現不同魅力，掀起陣陣高潮。率先登場的吳建豪帶來六首全新創作〈Dance Until We Die〉、〈Save me〉、〈Ur The Reason〉、〈Peace by piece〉、〈傑作〉、〈Pray〉。還邀請美國知名舞者藝術家Daniel Cloud Campos擔任藝術總監，編舞由Vinh Nguyen、Tam Rapp、Krystal Ellsworth三人共同打造出一場音樂配合舞蹈、造型及燈光的極致舞台。

周渝民以劇中劇的方式將音樂舞蹈融入呈現。（圖／相信音樂提供）

接著，當膾炙人口的歌曲〈最特別的存在〉一出，全場歌迷立刻大喊「仔仔」，而周渝民除了獻上最新單曲〈誰給我的勇氣〉、〈Tell Me Why〉搶先聽外，也以劇中劇的方式將音樂舞蹈融入呈現，詮釋經典歌曲〈最特別的存在〉、〈愛在愛你〉以及新曲〈誰給我的勇氣〉、〈Tell Me Why〉，結合成一部精彩表演。為此這段演出，周渝民全心全力投入，彩排完自己部份後，也同步觀摩其他人的演出，細節控的他說：「現在舞台效果很厲害，這次演唱會會有很多更新更多元的燈光效果、視覺聽覺無比的震撼！」

唱過千場演唱會 《F✦FOREVER恆星之城》第二站阿信透露心情很緊張。（圖／相信音樂提供）

在個人solo演出阿信演唱〈盛夏光年〉、〈乾杯〉、〈突然好想你〉、〈轉眼〉等歌，全場跟著大合唱，一起唱出你我青春歲月的歌曲。為帶給歌迷不同感受，阿信表示每場演出都會做些改變，在唱到〈洋蔥〉前，他自白：「在舞台上我很害羞，穿太少會不自在，但在音樂總是掏出自己的真心，一層一層剝開，讓你看清楚我所有的心。」透過音樂獻上阿信的全心全意。

言承旭力求新意翻新演出，只為了呈現給他最疼愛的歌迷。（圖／相信音樂提供）

接著，言承旭隨著升降緩緩升起，他演唱未發表的新曲〈奢侈〉、〈失眠信〉，舞台瞬間化為一封「失眠信」寫下對歌迷的思念，他說：「我覺得表達愛的方式有很多種，我總是希望心裡面愛不是用說的是用行動，我喜歡唱歌、喜歡跳舞，所以花很多時間去練習。我喜歡戲劇，所以去上表演課，我很喜歡這麼多年一直不離不棄的你們，所以為你們準備很多禮物。」努力做好演出，帶給觀眾，在成都場調整曲目，獻上全新演出，作為給歌迷的禮物。除了新曲，言承旭也演唱經典歌曲〈一公尺〉、〈我會很愛你〉、〈我是真的真的很愛你〉，全場合唱聲之大，讓他感動地說：「捨不得把它唱完。」最後和阿信合唱新曲〈愛人啊〉浪漫輕快曲風，全場少女心大噴發。





