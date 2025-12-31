F3合體開唱！吳建豪「奪命三搖」 粉絲集體暴動

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

2025年底對吳建豪來說，是格外充滿爆發力且又極具精彩的時刻，在與言承旭、周渝民合體、並舉行「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會後，他醞釀3年的全新專輯《Dance Until We Die》也終推出。

吳建豪推出新專輯《Dance Until We Die》。（圖／相信音樂提供）

吳建豪日前在「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會上，帶來6首全新創作歌曲〈Dance Until We Die〉、〈Save me〉、〈Ur The Reason〉、〈Peace by piece〉、〈傑作〉、〈Pray〉，全新的個人solo秀演出，其中〈傑作〉一曲，他抱著吉他大幅度扭動腰臀的舞蹈動作，引爆全場尖叫聲浪，極度考驗核心與腰腹力量，更被歌迷封為「奪命三搖」，直接搖進人心。

引人注意的是，這次新專輯在曲序編排上，吳建豪捨棄了繁瑣教條，建議聽眾隨心播放，因為不需排序，不必設限，讓旋律自然滲透進大家的生命日常。「F✦FOREVER恆星之城」將於2026年1月9日、10日、11日將在成都五糧液文化體育中心綜合體育館演出。

