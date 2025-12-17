F3合體阿信上海開唱倒數！ 朱孝天離開中國曝心聲：身體疼痛不能阻止心靈沉澱

由言承旭、周渝民、吳建豪與五月天阿信一起打造的「F★FOREVER恆星之城巡迴演唱會」將於兩天後的19日至22日在上海舉行。相信音樂提供

由言承旭、周渝民、吳建豪與五月天阿信一起打造的「F★FOREVER恆星之城巡迴演唱會」將於兩天後的19日至22日在上海舉行，而朱孝天昨日在微博曬出尼泊爾的照片，感嘆：「尼泊爾真的是個很神奇的國度…在這裡，身體的疼痛一點都阻止不了心靈的沈澱…。」看來朱孝天是想躲開演出時的風暴中心，好好去尼泊爾散心！

從F4中唯一落單的成員朱孝天，在確定缺席演出後頻爆爭議，不僅指控相信音樂對其潑髒水，也被網友挖出他多次在直播中公開表示與F4其他成員不熟，生活毫無交集，對於團體時期的歌曲更是嗤之以鼻。

朱孝天微博曬出尼泊爾照片，表示人正在當地體驗心靈的沉澱。翻攝微博

面對網友詢問直播間為何不播放F4的歌？朱孝天笑回「有什麼好放的」，並直言不諱地表示，自己完全不喜歡F4的歌曲，僅是為了大眾的童年回憶才在個人演出時演唱。

朱孝天直言他不喜歡〈流星雨〉這首歌，也跟其他成員無交集。翻攝微博

他更進一步抱怨，因這首歌被要求過太多次而感到心煩，平時甚至不願去KTV，就是為了避免被迫點唱〈流星雨〉，強調〈流星雨〉完全不符合他的音樂標準。

有趣的是，曾擔任選秀節目導師的張震嶽在自己社群平台上發表了看法，張震嶽在IG限時動態分享，去診所看感冒時，偶見櫃台有《流星花園》漫畫，也讓他有感而發說：「脫隊的F1說流星雨這首歌不符合他的音樂審美，但是當年這首歌出來，副歌的前兩小節的和弦走的很好聽，我是從創作流行歌曲的角度。」

張震嶽限時動態說出對〈流星雨〉這首歌的心聲。翻攝張震嶽IG

而有網友留言說：「原來朱孝天是F1」、「我現在才知道原唱是平井堅」、「原來是平井堅作曲」、「不愧是阿嶽的專業評論。」



