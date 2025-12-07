F3合體阿信組限定團還揪周董唱新歌 師妹白安路邊野餐喊「好帥」

【緯來新聞網】歌手白安日前發行第五張個人唱作專輯《星期八》，除了在台中、台北、高雄舉辦《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會外，更將「路邊野餐」概念帶到現實生活中，邀請歌迷一起在「路邊」野餐，活動找來小納豆主持。白安談及近日師兄五月天阿信與言承旭、吳建豪、周渝民組成的限定團體「F✦ FOREVER」，並與周杰倫合作推出新歌〈恆星不忘 Forever Forever〉，對此她讚不絕口，直呼：「很帥！為什麼還可以這麼帥！」

週末白安在台北舉行「與白安路邊野餐」活動。（圖／記者許方正攝）

F✦ FOREVER將於 12 月 19 日至 22 日在上海舉辦「F✦ FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，討論熱度極高。雖然白安透露自己沒有看過經典偶像劇《流星花園》，但她表示四位成員的知名度是家喻戶曉，對他們的帥氣狀態印象深刻。當被問到最喜歡哪一位時，白安選擇了師兄阿信，她解釋因為其他成員沒有見過本人，而阿信是她非常尊重的兄長。白安也藉此機會表達了期待合作的意願，喊話希望能為前輩們盡一份心力，表示如果能為他們寫歌將會感到非常開心和榮幸。

小納豆主持白安「與白安路邊野餐」活動。（圖／記者許方正攝）

寵粉的白安特別設計與歌迷互動遊戲環節，考驗歌迷對她的歌曲熟悉度與聽力，奪得與她合照拍立得的機會。在台南場展開「星期八接歌考驗」，要讓歌迷接續唱下一句歌詞，許多歌迷馬上舉手搶答，對歌詞的熟悉程度讓白安都驚呼：「我自己歌詞都沒背這麼熟！」而台北場的挑戰難度大幅提升，將三首歌曲混在一起播放，歌迷必須在不同速度和多層歌詞的雜亂之中，迅速聽出是哪三首歌曲。在連白安都還沒聽出答案的時候，台下歌迷用銳利的聽力迅速搶答，讓白安感到相當佩服，直讚：「你們真的很厲害」！



這次的路邊野餐，白安也祭出了自己非常喜歡、最具話題性的美食「香菜」，除了準備許多香菜點心讓歌迷品嚐外，她更在現場親手特調「香菜Mojoto」給幸運的歌迷。當白安迫不及待聞著新鮮香菜製作時，台下觀眾卻出現了有趣的兩極反應，有的興奮、有的則緊皺眉頭，強烈的對比讓白安笑著直呼：「你們的反應真的很可愛，我覺得意外地蠻好喝的，香菜很有魅力！」

白安在現場親手特調「香菜Mojoto」給幸運的歌迷。（圖／記者許方正攝）

2025年已接近尾聲，白安除了向大家預祝聖誕快樂，也期許：「快過完一年重新開始的時候，都可以把不再適合的東西留在過去，明年我們一起加油、明年再見面！」期待能與大家在2026年的巡迴演唱會及各個地方與大家再相聚。白安《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會將於2026年1月25日於台北Zepp New Taipei、3月7日在高雄後台 Backstage Live開唱。

