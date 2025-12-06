F3合體！言承旭、周渝民、吳建豪「齊擁抱五月天阿信」 感性發聲：人生想像不到的體驗

F3言承旭、吳建豪跟周渝民還有五月天阿信，6日終於公布將在12月19、20、21、22日於上海梅賽德斯-奔馳文化中心，舉辦《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會，五月天阿信解釋「F✦FOREVER」是一個舞台，未來也歡迎更多朋友加入，而這個巡演未來也將會開往其他地方。在拍攝新歌〈恆星不忘Forever Forever〉的片場，F3也提前為阿信慶生，三人模仿阿信招牌手勢唱起〈生日快樂歌〉，阿信雖然害羞也相當開心，他靦腆地說：「願望留給你們許，蛋糕留給你們吃，演唱會留給我們努力。」

言承旭、吳建豪、周渝民三人感謝五月天阿信陪伴他們展開新的篇章與旅程，沒想到三人突然逼問五月天阿信會陪他們走幾站巡迴？阿信罕見的嘴角抽動。而他們也力拱阿信一起跳舞，阿信則緊張的說「拭目以待」。

在拍攝新歌〈恆星不忘Forever Forever〉MV最後一幕時，周渝民號召吳建豪、五月天阿信一起上去擁抱言承旭，周渝民說：「前幾天練團時還沒有特別感覺，今天有種真實感！」最真誠的一幕也成了大家永恆的回憶。吳建豪說：「不管怎樣好好把握每天，做該做的事，希望能把這件事好好完成，我們三位也很想說聲謝謝阿信，願意陪我們做這件事！」言承旭也說：「第一次站上大巨蛋後，現在人生還有想像不到的體驗，謝謝阿信帶著我們實現這個夢想。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導