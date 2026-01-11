F3大方脫衣秀肌情 阿信包緊緊遭虧「有問題」

言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信在成都開唱。（圖／相信音樂提供）

言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信舉辦《F✦FOREVER恆星之城》巡演，日前一連四天在成都登場，首場演出F3在歌迷力拱脫衣下秀肌情，唯有阿信包緊緊，周渝民調侃地說：「我覺得問題在你身上，你昨天不應該穿那T恤。」阿信向歌迷討拍說：「各位，初代團員又在欺負我了！但如果我們唱到80歲，我想我的胸肌也練成了。」

四人合體演出默契十足，個人solo舞台更是展現不同魅力，吳建豪拿起吉他又唱又跳，中間抱著吉他扭腰臀的舞蹈動作，被歌迷封為「奪命三搖」，讓全場尖叫不斷，演唱會最後阿信拱吳建豪教學，四人齊搖「奪命三搖」，搖出2026年歌迷最想看到的畫面。

廣告 廣告

周渝民以劇中劇的方式將音樂舞蹈融入呈現，唱到〈最特別的存在〉時，周渝民摟著女主角，讓全場粉絲相當羨慕。

周渝民以劇中劇的方式將音樂舞蹈融入。（圖／相信音樂提供）

為此這段演出，周渝民全心全力投入，彩排完自己部份後，也同步觀摩其他三位藝人的演出，細節控的他說：「現在舞台效果很厲害，這次演唱會會有很多更新更多元的燈光效果、視覺聽覺無比的震撼！」

阿信演唱〈盛夏光年〉、〈乾杯〉、〈突然好想你〉、〈轉眼〉等歌，全場跟著大合唱，阿信表示每場演出都會做些改變，在唱到〈洋蔥〉前，他自白：「在舞台上我很害羞，穿太少會不自在，但在音樂總是掏出自己的真心，一層一層剝開，讓你看清楚我所有的心。」透過音樂獻上阿信的全心全意。

接著言承旭隨著升降緩緩升起，他演唱未發表的新曲〈奢侈〉、〈失眠信〉，舞台瞬間化為一封「失眠信」寫下對歌迷的思念，他說：「我覺得表達愛的方式有很多種，我總是希望心裡面愛不是用說的是用行動，我喜歡唱歌、喜歡跳舞，所以花很多時間去練習；我喜歡戲劇，所以去上表演課，我很喜歡這麼多年一直不離不棄的你們，所以為你們準備很多禮物。」

言承旭演唱未發表的新曲。（圖／相信音樂提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

衛生紙外包裝先別丟掉！內行揭「1用途」超省錢 政府也核可

6架私人飛機和金鋼琴！ 陳志落網 網瘋傳「炫富老婆」是她

她耳朵悶癢一照內視鏡「驚見長香菇」 醫揭1習慣導致：發霉了