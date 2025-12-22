F3感性吐20年友情！阿信助攻合體開唱 認了：一直覺得不可能

記者徐珮華／台北報導

「F3」言承旭、吳建豪、周渝民與五月天阿信，19日起在上海梅賽德斯-奔馳文化中心，一連舉辦4場「F✦FOREVER恆星之城」演唱會。4人乘著重機以新曲〈放手一搏〉氣勢磅薄開場，也重新詮釋經典歌曲〈在這裡等你〉、〈Can’t help falling in love〉、〈Ask for more〉，阿信更難得化身「北投舞王」跳舞，嗨翻全場。

周渝民（左起）、吳建豪、言承旭、阿信舉辦「F✦FOREVER恆星之城」上海場演唱會。（圖／相信音樂提供）

首場演唱會掀起全場尖叫，阿信坦言：「其實到這刻之前，我一點都不覺得這演唱會會變成真的，我一直覺得是不可能的演唱會。除了我之外，一個團體有3個完美主義者，這場演唱會要怎麼辦？燈光、舞台、走位，這幾位用累積20年的心情準備，都為了在場每一位，因為你們值得！」

周渝民隨即解釋「我們的完美是為了迎接你」，並表達對阿信的感謝，「有些默契不需多說，就像阿信幫我們很多忙，自己身兼這麼多職務，還跳下來一起演出，很感動，謝謝你！」言承旭也馬上接話：「仔仔說的很有道理，我們能夠站在這，我要叫他長腿信，幫我們實現夢想，幫我們做了很多的事。」

「F3」與阿信分享20年友誼。（圖／相信音樂提供）

阿信好奇他們3人對20年友情描述，吳建豪說：「應該是包容，因為我們追求完美，感恩周圍的人包容我們。」言承旭認為是依賴，「看到Van Ness的表演，又會唱又會跳，又會彈吉他。仔仔的表演，讓人眼睛只要看到他很難離開，每次都會被他啟發。看到你們更好，也想更好，可以依賴彼此真好！」

周渝民感動地說：「可以被依賴真好！這麼多年其實很少會大夥約出來，但每次真的有什麼時有事，我馬上就會收到他們的關心，彼此之間的關注非常溫暖，讓我很珍惜。我只想說未來各位不管發生什麼事，不要忘了我們好不容易一起聚集起來的友誼，可以長長久久！」感性對話打動在場所有人。

周渝民感性喊話別忘了彼此友誼。（圖／相信音樂提供）

演唱會特別打造四芒星四面舞台，近3小時演出超過30首歌曲，歌迷更送上300個花籃應援，成為梅賽德斯-奔馳文化中心花籃最多的一次。為了這次演唱會，言承旭、吳建豪、周渝民特別獻唱新曲〈放手一搏〉作為禮物獻給歌迷，吳建豪新曲〈Dance Until We Die〉、〈Ur The Reason〉也已數位上線，言承旭、周渝民新曲則將陸續上架，敬請期待。

