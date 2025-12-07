F3新歌花絮曝光！言承旭認「過去蠻難搞」 朱孝天動向曝

台灣流行樂壇的傳奇團體F4成員言承旭、吳建豪及周渝民組成的F3，推出新歌並宣布演唱會計劃，引發樂迷熱烈討論。這首新歌在上傳不到兩天內已突破650萬次點閱率，成為網路熱門話題。適逢12月6日是五月天主唱阿信50歲生日，他不僅促成F3合體，更親自參與演唱，展現不凡影響力。同時，朱孝天未加入F3引發外界猜測，網路上也出現可能被後製的相關截圖，為這次合體增添話題性。

F3與周杰倫、五月天阿信推新歌，花絮訪談曝光。（圖／相信音樂提供）

在阿信50歲生日這天，他收到了特別的慶祝方式，F3伴隨著招牌手勢，場面十分溫馨。今年阿信將不可能變為可能，成功促成F3組合的誕生並開唱。F3的新歌更是搶在上海演唱會前就已曝光。F3成員與阿信表示，未來不排除每一站演出都可能有新朋友加入，甚至是老朋友的回歸。

廣告 廣告

F3的新歌上傳後迅速走紅，不到兩天就累積超過650萬次點閱。幕後花絮也隨之曝光，內容提到阿信向周杰倫邀曲的過程，還記錄了成員回憶當年在《流星花園》拍攝時的青春歲月。言承旭在花絮中坦言自己以前算是蠻難搞的，引發成員們的調侃。言承旭還提到，他一直以來覺得仔仔（周渝民）最沉默，但實際上蠻幽默的，而他自己則自稱過去是「氣氛擔當」。

朱孝天的現況讓歌迷好奇。（圖／翻攝微博）

這首新歌的推出震撼了樂壇，但許多粉絲也對未加入F3的朱孝天感到好奇。在朱孝天本人尚未公開回應前，他的太太韓雯雯已先行發聲。網路上甚至流傳一張截圖，顯示有網友詢問朱孝天「F3演唱會真不帶你嗎」，而朱孝天回覆「沒錯」。不過，經過比對，這張截圖與朱孝天小紅書大頭貼不符，很可能是在風波中被人後製移花接木。整個事件持續引發各界關注。

更多 TVBS 報導

F4踢除朱孝天！大陸妻心疼「他瘦了15公斤」：傷害很大

F4合體真的沒有朱孝天 新歌聯動「周杰倫、五月天阿信」

F4重啟改F3！朱孝天被排除在外 10字親口回應了

F4復出恐少一人變F3 傳朱孝天害慘自己

