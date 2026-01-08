F3演唱會倒數1天！周渝民「遭團員調侃1事」罕撂重話：聽了很不爽

記者徐珮華／綜合報導

男團「F4」成員言承旭、吳建豪、周渝民與「五月天」阿信，去年底結束「F✦FOREVER 恆星之城巡迴演唱會」首站上海站演出後，明（9）日起一連4天前進成都開唱。周渝民今（8）日稍早在社群平台分享演唱會花絮，自爆私下被團員們稱作「教官」，開玩笑直呼「我聽了很不爽」。

周渝民（左起）、吳建豪、言承旭攜手阿信舉辦演唱會。（圖／相信音樂提供）

F4睽違12年合體回歸華語樂壇，以最高規格打造演唱會與新作品。周渝民透露自己在演唱會彩排時，曾提出燈光調整建議，沒想到僅更動一次，便被團員取了「教官」的綽號，無奈直言：「我想說，嗯好，就這樣吧，也沒什麼好調的，就這樣順順利利就好了。」

周渝民被取綽號「教官」，開玩笑表示很不爽。（圖／翻攝自周渝民IG）

由於阿信曾在上海站意外跌落舞台，周渝民許願這次4場演出順利，不再有任何人受傷。他也分享，「F3」與阿信在巡演過程逐漸培養出深厚友誼，「每一站會越來越濃，每一場都越來越多小動作，彼此幫忙打氣，一個眼神、拍一下屁股、玩一下，大家的感覺越來越好」，同時預告未來演出服裝、舞台效果都將持續調整，請歌迷拭目以待。

