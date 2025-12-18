F3演唱會全場熱血！朱孝天遠赴尼泊爾修心 網友：男人懂享受

記者林宜君／台北報導

F3成員言承旭、周渝民與吳建豪將和五月天阿信，明（19）日起在上海舉行「F★FOREVER恆星之城」巡迴演唱會，連續四天共計5萬張門票瞬間售罄，粉絲期待值破表。不過，朱孝天因個人行程無緣參與此次演唱會，也無法演唱新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，選擇和妻子韓雯雯遠赴尼泊爾，尋求心靈平靜。朱孝天在微博分享尼泊爾景點照片，寫下感慨：「尼泊爾真的是個神奇的地方…身體疼痛一點也阻止不了心靈沉澱。」不少網友幽默回應：「你是該淨化心靈了」，也有人支持他放鬆自己，別理會網路噪音。

朱孝天選擇和妻子韓雯雯遠赴尼泊爾，尋求心靈平靜。（圖／翻攝自朱孝天IG）

朱孝天在IG影片中笑稱最佩服尼泊爾的交通秩序，「大家過馬路隨興，摩托車、汽車彷彿沒規則，但也沒看到衝突。」朱孝天和韓雯雯一起到加德滿都滿願塔進行轉塔儀式，他感動說：「六天的旅程讓心靈沉澱，身體疼痛存在，但心裡卻非常舒適，這是我從未有過的感受。」朱孝天坦言，平時身體疼痛會影響情緒，「我必須用意志力壓制它，但在這裡不需要，身體痛歸身體痛，我的心靈仍能自在。」韓雯雯則補充：「學會放鬆，人會成長，遇到事情不要害怕，一切都是最好的安排。」。

