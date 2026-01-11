F3演唱會脫了！阿信包緊緊被虧爆 公開「這時間點」練好胸肌

記者徐珮華／台北報導

男團「F4」言承旭、吳建豪、周渝民攜手「五月天」阿信，9日起一連舉辦4場「F✦FOREVER恆星之城」演唱會成都場。首場「F3」在歌迷力拱脫衣下大秀身材，唯有阿信包緊緊，周渝民調侃「我覺得問題在你身上，不應該穿那T恤」，阿信則向歌迷討拍：「初代團員又在欺負我了！但如果我們唱到80歲，我想我的胸肌也練成了。」

周渝民（左起）、阿信、言承旭、吳建豪舉辦「F✦FOREVER恆星之城」演唱會。（圖／相信音樂提供）

4人合體演出默契十足，個人solo舞台更是展現不同魅力。吳建豪帶來6首全新創作，並特別學習四川話「巴適得板」（好極了）與歌迷互動，接著拿起吉他又唱又跳，抱著吉他扭腰臀的舞蹈動作，被歌迷封為「奪命三搖」。演唱會尾聲，阿信拱吳建豪教學，四人齊搖「奪命三搖」，全場尖叫不斷。

吳建豪「奪命三搖」嗨翻全場。（圖／相信音樂提供）

周渝民演出加入豐沛演戲底蘊，以劇中劇方式融入音樂舞蹈，演唱〈最特別的存在〉時更摟著女主角。他彩排完自己的部分後，也同步觀摩其他3位藝人演出，不斷微調燈光、視覺等，當工作暫告一段落，走出場館才發現天亮了；也正因為如此用心，最後演出橋段特別設計手中的光橋，也成為網路討論的名場面。

阿信坦言和「F3」同台像是作夢一樣，「我以為跟他們合唱〈流星雨〉，過個偶像團體的癮就夠了，沒想到還跟他們開演唱會。」演唱〈洋蔥〉前，他自白「在舞台上我很害羞，穿太少會不自在，但在音樂總是掏出自己的真心，一層一層剝開，讓你看清楚我所有的心」，透過音樂獻上全心全意。

言承旭帶來一系列新歌寵粉。（圖／相信音樂提供）

言承旭演唱未發表的新曲〈奢侈〉、〈失眠信〉，舞台瞬間化為一封「失眠信」寫下對歌迷的思念，「我覺得表達愛的方式有很多種，我總是希望心裡面愛不是用說的是用行動，我喜歡唱歌、喜歡跳舞，所以花很多時間去練習；我喜歡戲劇，所以去上表演課，我很喜歡這麼多年一直不離不棄的你們，所以為你們準備很多禮物。」

除了新曲，言承旭也演唱經典歌曲〈一公尺〉、〈我會很愛你〉、〈我是真的真的很愛你〉，全場合唱聲之大，讓他感動地捨不得唱完。最後和阿信合唱新歌〈愛人啊〉作為2026年的新年禮物，浪漫輕快曲風讓全場少女心大噴發。

