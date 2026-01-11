F3秀肌情阿信包緊緊被嫌棄

「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會9日起在成都一連舉辦4場，共吸6萬粉絲朝聖。9日首場，除了五月天阿信包緊緊外，3人都應粉絲要求大秀「肌情」，仔仔周渝民更忍不住調侃阿信：「我覺得問題在你身上，你不應該穿那件T恤。」委屈的阿信立刻向歌迷討拍說：「各位，初代團員又在欺負我了！但如果我們唱到80歲，我想我的胸肌也練成了。」

次日，在五月天金曲帶動下，言承旭嗨到脫下外套，讓阿信直呼：「才唱2首你們就這樣，我怕唱到第3首你們褲褲都脫了！」果然，在成員們的Solo舞台時，又帶來一波波高潮。吳建豪配合吉他又唱又跳，帶來〈Dance Until We Die〉等6首新歌。其中，他抱著吉他扭腰臀的動作，被歌迷封為「奪命三搖」，現場4人齊搖，一搖就搖出2026年歌迷最想看到的畫面。

廣告 廣告

而仔仔也帶來新單曲〈誰給我的勇氣〉等歌，還以劇中劇音樂舞蹈的方式詮釋〈愛在愛你〉展現深情；當唱到〈最特別的存在〉時，周渝民摟著女主角，更是讓台下粉絲忍不住直呼羨慕，狂喊「放開她」！為了演出，仔仔時常忙到「天亮」，也正因如此用心，最後演出橋段中特別設計手中的光橋也成為網路討論的名場面。

言承旭獻新歌

看著夥伴的用心，阿信感動分享4人能同台像是作夢一樣，「我以為跟他們合唱〈流星雨〉，過個偶像團體的癮就夠了，沒想到還跟他們開演唱會。」坦言自己也很感動。

接著，言承旭帶來未發表的新歌〈奢侈〉、〈失眠信〉道盡對歌迷的思念，「我覺得表達愛的方式有很多種，我總是希望心裡面愛不是用說的是用行動，我喜歡唱歌、喜歡跳舞，所以花很多時間去練習；我喜歡戲劇，所以去上表演課，我很喜歡這麼多年一直不離不棄的你們，所以為你們準備很多禮物。」

他在成都場又用心地重新調整曲目，粉絲也感動大合唱〈我是真的真的很愛你〉回饋他的熱情。最後就在他與阿信合唱〈愛人啊〉的歌聲中，為演唱會劃下圓滿句點。