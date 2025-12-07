F3集體模仿他MV「手忙抓空氣」 阿信嚇爛：尷尬到想挖洞鑽
【緯來新聞網】五月天主唱阿信在今年的大巨蛋演唱會驚喜邀請F4合體登場，事後又繼續與F3言承旭、吳建豪與周渝民，天王周杰倫，共同推出全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，罕見組合讓粉絲直呼夢幻。MV釋出後引來不少迴響，相信音樂釋出幕後花絮，影片中F3模仿阿信MV中「手抓空氣」祝他生日快樂，讓不少網友笑爆：「模仿的一模一樣！」
F3集體模仿MV「手忙抓空氣」 。（圖／翻攝YouTube、相信音樂IG）
幕後花絮影片中，言承旭突然問阿信：「你知道12月6日是什麼日子嗎？」阿信聽見立刻驚訝掩面，發出一聲難以形容的反應，還趕緊做出「噓」的手勢，示意保密。但言承旭沒打算停下，轉向吳建豪和周渝民問：「你們知道嗎？今天很重要喔。」仔仔立刻猜：「阿信生日？」答案一揭曉，三人馬上站起來圍住阿信唱起生日快樂歌。
其中，仔仔還突發奇想提議模仿阿信，三人邊唱邊模仿阿信在舞台上的經典「抓空氣」手勢，甚至模仿他演唱時的拉長尾音唱腔，全場氣氛歡樂到最高點。阿信尷尬地笑著配合演出，最後坦白說：「真的很尷尬。」一旁的工作人員還開玩笑吐槽：「比你的團員還難搞耶！」阿信也笑回：「對啊，他們都不幫我過生日了。」
影片曝光後，阿信在社群平台上分享當下畫面，並留言：「我真的尷尬到很想挖地洞鑽進去……謝謝大家。」這段影片一釋出立刻掀起網友熱烈討論，留言區充滿笑聲：「仔仔學阿信超可愛（心臟從外套裡拿出來」、「這三個肯定是被瑪莎教壞了」、「模仿阿信我快笑瘋」、「大家都想模仿阿信很久了」、「叫你们模仿不是叫你们超越」、「螢幕前都感受到你的無地自容」。
