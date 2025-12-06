F3＋五月天阿信上海開唱4天！「門票開賣時間」看這裡 確定沒有朱孝天

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

「F3」言承旭、吳建豪、周渝民與五月天阿信將要在上海舉行「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，日前公佈時間為12月19日至22日在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦，今（6）日稍早則是宣布演唱會門票將在12月10日下午3點在紛玩島、大麥、貓眼開賣。

F3＋五月天阿信將在上海開唱，門票開賣時間為12月10日下午3點。（圖／相信音樂提供）

「F✦FOREVER」是信念（Faith）、朋友（Friends）、粉絲（Fans）、家人（Family）一起寫下永恆，五月天阿信解釋「F✦FOREVER」是一個舞台，未來也歡迎更多朋友加入F✦FOREVER！每個人都是一個F，我們邀請所有人心中還有那把青春火焰的人都來到恆星之城。」

〈恆星不忘Forever Forever〉當MV拍攝最後一幕時，周渝民號召吳建豪、五月天阿信一起上去擁抱言承旭，周渝民說：「前幾天練團時還沒有特別感覺，今天有種真實感！」最真誠的一幕也成了大家永恆的回憶。言承旭、吳建豪、周渝民也在片場提前為阿信慶生，三人模仿阿信招牌手勢唱起〈生日快樂歌〉，阿信雖然害羞也相當開心，他靦腆地說：「願望留給你們許，蛋糕留給你們吃，演唱會留給我們努力。」

言承旭、吳建豪、周渝民三人感謝五月天阿信陪伴他們展開新的篇章與旅程，吳建豪說：「不管怎樣好好把握每天，做該做的事，希望能把這件事好好完成，我們三位也很想說聲謝謝阿信，願意陪我做這件事！」言承旭也說：「第一次站上大巨蛋後，現在人生還有想像不到的體驗，謝謝阿信帶著我們實現這個夢想。」

