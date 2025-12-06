「F3」、五月天阿信驚喜宣布連唱4場 門票這天準備開搶！

言承旭（左起）、吳建豪、周渝民、五月天阿信，6日宣布將在上海開唱。（相信音樂提供）

言承旭、吳建豪、周渝民、「五月天」阿信6日宣布將在19、20、21、22日在上海梅賽德斯-奔馳文化中心舉辦「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會。他們日前拍攝〈恆星不忘Forever Forever〉MV拍攝時，周渝民號召吳建豪、五月天阿信一起上去擁抱言承旭，周渝民說：「前幾天練團時還沒有特別感覺，今天有種真實感。」

「五月天」主唱阿信6日迎來50歲生日，日前正巧釋出他與天王周杰倫及言承旭、周渝民、吳建豪合作新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，引起粉絲熱議，阿信特地分享這首給MV給粉絲，開心說：「生日快樂給我，生日禮物給你，2025的最後一個月，祝你豐富精彩。」

阿信也分享「F✦FOREVER」是信念（Faith）、朋友（Friends）、粉絲（Fans）、家人（Family）一起寫下永恆，並解釋「F✦FOREVER」是一個舞台，未來也歡迎更多朋友加入F✦FOREVER，每個人都是一個F，我們邀請所有人心中還有那把青春火焰的人都來到恆星之城。」「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會上海場，12月10日15：00在紛玩島、大麥、貓眼開賣。

言承旭、吳建豪、周渝民先前在片場提前為阿信慶生，3人模仿阿信招牌手勢唱起〈生日快樂歌〉，阿信靦腆地說：「願望留給你們許，蛋糕留給你們吃，演唱會留給我們努力。」

言承旭、吳建豪、周渝民感謝五月天阿信陪伴他們展開新的篇章與旅程，吳建豪說：「不管怎樣好好把握每天，做該做的事，希望能把這件事好好完成，我們三位也很想說聲謝謝阿信，願意陪我做這件事。」言承旭則表示：「第一次站上大巨蛋後，現在人生還有想像不到的體驗，謝謝阿信帶著我們實現這個夢想。」

