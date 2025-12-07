F3＋五月天阿信＋周杰倫夢幻連動！MV彩蛋解析在這裡 首播破2500萬次觀看紀錄

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

宇宙級最強恆星陣容夢幻合體，周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉於5日無預警上線，華語圈頂級合作讓全網興奮暴動，該曲MV更是祭出頂級規格，橫跨3大洲進行為期8天的拍攝，在5日晚間10點多首播，MV裡藏有許多青春彩蛋，首播一天就全網觀看次數突破2500萬的紀錄，YouTube更創下不到二天破1000萬觀看次數，以及 YouTube（YouTube Charts）最熱門音樂影片第一名。

廣告 廣告

〈恆星不忘Forever Forever〉創下首播全網破2500萬次觀看紀錄。（圖／相信音樂提供）

事實是上，〈恆星不忘Forever Forever〉MV分別在亞洲、大洋洲、美洲三大洲拍攝，5人踏上五座城市，象徵著無論身處在哪座城市都在同一片天空下發光，五人在百忙之中聚首，談天說笑間，珍貴的回憶馬上湧上。

〈恆星不忘Forever Forever〉MV在更暗藏許多彩蛋，包括當年瘋狂追劇的《流星花園》，將偶像照片藏在鉛筆盒裡的少女情懷；耳機裡聽的是五月天的《五月天第一張創作專輯》組團的人變多，帶動樂壇追夢熱潮，穿著周杰倫的《范特西》裡經典的紅色帽T和朋友大唱〈雙截棍〉，都在MV裡一一呈現，完整了我們的青春。

更多FTNN新聞網報導

F3幫五月天阿信慶祝50歲生日！無預警拋重磅喜訊 確定沒有朱孝天

搶在演唱會前！F3＋五月天阿信＋周杰倫世紀合體 天王出難題考他

五月天上海開唱！冠佑正妹女兒小玫瑰再獻聲 阿信狂虧「你打算守護她到幾歲」

