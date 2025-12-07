「F3」合體周杰倫、阿信奪10榜冠軍 橫跨3大洲拍MV

周渝民（ 左起）、吳建豪、周杰倫、言承旭、阿信〈恆星不忘Forever Forever〉MV創下不到2天破千萬觀看次數。相信音樂提供



言承旭、吳建豪、周渝民與周杰倫、「五月天」阿信合唱的新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，MV橫跨3大洲進行為期8天的拍攝，12月5日晚間10點多首播，1天觀看次數突破2500萬，YouTube更創下不到2天破1000萬觀看紀錄。

MV分別在亞洲、大洋洲、美洲拍攝，更暗藏許多彩蛋，包括當年瘋狂追劇的《流星花園》，將偶像照片藏在鉛筆盒裡的少女情懷；耳機裡聽的是五月天的《五月天第一張創作專輯》組團的人變多，帶動樂壇追夢熱潮，穿著周杰倫的《范特西》裡經典的紅色帽T和朋友大唱〈雙截棍〉。

〈恆星不忘Forever Forever〉一上線就登上KKBOX新歌即時榜、日榜、iTunes華語流行樂、QQ音樂音樂指數榜、熱歌榜、飆升榜、暢銷數字專輯、音樂指數全站排名、酷狗數字專輯銷售榜等9榜冠軍，MV也威霸YouTube（YouTube Charts）最熱門音樂影片第1名，難怪歌迷紛喊「這是連AI都不敢想的組合」。

