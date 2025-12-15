F3+周杰倫+阿信加持超狂！帕拉斯登機翼開唱 他懼高症雙腿全軟

記者徐珮華／台北報導

搖滾樂團「帕拉斯 PALLAS」出道前迎來神級加持，受邀出演五月天阿信、周杰倫與F3合作的〈恆星不忘Forever Forever〉MV。出道首支主打歌〈下天堂〉MV同樣規格拉滿，不僅前進耗資數十億、尚在建設中的遊樂渡假村取景，更直接拉到退役的巨無霸客機拍攝，團員們搭乘雲梯登上約5層樓高的機翼完成畫面，氣勢磅礡。

帕拉斯 PALLAS 推出新歌〈下天堂〉。左起漢堡、FAMA、大寶、小葵。（圖／迷音樂提供）

「帕拉斯 PALLAS」由主唱FAMA（馬瑋辰）、吉他手小葵（彭立逵）、貝斯手漢堡（葉承翰）、鼓手大寶（魏浩宇）組成。MV帥氣畫面背後暗藏不小挑戰，其中小葵有懼高症，站上機翼瞬間全身冒汗、雙腿微微發軟、腦袋一片空白，卻仍咬牙硬撐，敬業態度讓團員與工作人員刮目相看。殺青當下，成員們直接抱成一團，為他成功克服恐懼齊聲歡呼。

廣告 廣告

MV拍攝過程長達多日，團員們不只得在烈日下長時間工作，還要面對高空拍攝帶來的體力與心理極限，卻始終不喊苦、不喊累。導演黃中平表示：「他們的歌曲真的很好聽、很青春、有活力，真的很有潛力，一定會成功。」

帕拉斯 PALLAS〈下天堂〉MV登上機翼拍攝。（圖／迷音樂提供）

帕拉斯 PALLAS〈下天堂〉MV登上機翼拍攝。（圖／迷音樂提供）

談到〈下天堂〉所想傳達的核心，團員表示，這首歌並不是單純的叛逆宣言，而是一種對現實、對自我、對夢想的誠實對話。當世界不斷告訴你該往哪裡走，選擇「下墜」反而成了一種找回自我的方式；愛與人生，未必都要通往被定義好的天堂，而是在一次次跌落中，看清自己真正想要的是什麼。

「帕拉斯 PALLAS」憑藉鮮明外型、青春爆發力與強烈舞台氣場，迅速吸引唱片、服裝與運動品牌目光，代言與合作邀約接連湧入，剛出道便行程滿檔。唱片公司也透露，他們已被多個品牌點名關注，成為近期詢問度極高的新世代男團之一，從音樂、影像到商業合作全面啟動，氣勢明顯不只是新人規格。

更多三立新聞網報導

鋼鐵千金坐擁2億身家！「父植物人+母失智」罹憂鬱症 崩潰動念尋短

賴弘國爆3度婚變！名醫2結2離「洩他婚姻真實狀態」：和我相同處境

獨家／甜娶台八女星1年！TRASH林頤原突問「能永遠在一起嗎」懷疑心聲曝

坣娜富商尪二度喪妻…薛智偉鬆口再婚可能！遭傳「身家280億」回應了

