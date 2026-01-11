「F3」脫衣肌情四射 阿信包緊緊討拍：又欺負我

周渝民（左起）、阿信、吳建豪、言承旭在成都舉辦「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會。相信音樂提供



言承旭、吳建豪、周渝民與「五月天」阿信「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會1月9日起在成都一連舉辦4場，首場F3就被拱脫衣秀肌情，唯有阿信包緊緊，周渝民調侃他：「我覺得問題在你身上，你昨天不應該穿那T恤。」阿信向歌迷討拍：「各位，初代團員又在欺負我了！但如果我們唱到80歲，我想我的胸肌也練成了。」

雖然胸肌還沒練成，但第2場阿信表示感受到歌迷的熱情，成都吃很辣，演出內容也會依據口味「辣」度來調整，以〈派對動物〉、〈離開地球表面〉勾起全場熱情，吳建豪直說「五月天」的歌太嗨了，而言承旭則已嗨到脫外套，阿信笑說：「才唱2首你們就這樣，我怕唱到第3首你們褲褲都脫了，大家的熱情，讓成都的冬天就像盛夏的7月一樣。」

言承旭力求新意翻新演出。相信音樂提供

F3主演的戲劇陪伴無數人的青春，阿信寫的歌也陪伴著大家，阿信對全場粉絲說：「不知道你們在今天之前有沒有在現場看過我？這可能是我人生中，也許是第1000場演唱會，但在這舞台上我才來到第2站。」他透露和言承旭、吳建豪、周渝民同台像是夢，「我以為跟他們合唱〈流星雨〉，過個偶像團體的癮就夠了，沒想到還跟他們開演唱會，來到成都，這一生中沒想到他們會開演唱會與你是那麼近的距離。」

solo演出時，阿信為帶給歌迷不同感受，透露每場演出都會做些改變，在唱到〈洋蔥〉前，他自白：「在舞台上我很害羞，穿太少會不自在，但在音樂總是掏出自己的真心，一層一層剝開，讓你看清楚我所有的心。」

接著，言承旭從升降舞台升起演唱未發表的新曲〈奢侈〉、〈失眠信〉，他說：「我覺得表達愛的方式有很多種，我總是希望心裡面愛不是用說的是用行動，我喜歡唱歌、喜歡跳舞，所以花很多時間去練習；我喜歡戲劇，所以去上表演課，我很喜歡這麼多年一直不離不棄的你們，所以為你們準備很多禮物。」最後和阿信合唱新曲〈愛人啊〉，作為2026年的新年禮物。

